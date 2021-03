Niantic, que conquistó la realidad aumentada en móviles con 'Pokémon Go', prepara sus propias gafas de AR

Niantic es una de esas compañías que no se le conoce tanto por su nombre como por su producto estrella. En este caso, son los desarrolladores detrás del popular y prolifero juego 'Pokémon Go' para móviles. El juego, como vimos en su momento, se basa esencialmente en la realidad aumentada, tecnología estrella de Niantic. Tiene así todo el sentido del mundo que Niantic esté desarrollando su propio hardware y no sea otro que unas gafas de realidad aumentada.

El CEO de la compañía, John Hanke, ha publicado en las últimas horas lo que parece ser un render de unas gafas de realidad aumentada. Un enrome logo de Niantic, la lente, aparentemente un altavoz/micrófono y una correa es lo único que podemos ver. No obstante, luce prometedor:

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform... pic.twitter.com/yYglk4q89G