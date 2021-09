Ray-Ban Stories: las primeras gafas inteligentes de Facebook graban vídeo, sacan fotos y hasta permiten escuchar música

Se filtraron poco antes de su presentación y ahora ya son oficiales. Facebook y Ray-Ban han lanzado las primeras gafas inteligentes de Facebook, las Ray-Ban Stories. Grosso modo, son unas gafas similares a las Spectacles de Snapchat que sirven para grabar vídeo, sacar fotos, responder llamadas y escuchar música.

Las gafas han sido lanzadas en Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Italia y Reino Unido, al menos por ahora. Su precio parte de los 329 euros y hay 20 combinaciones disponibles. Hechas las presentaciones, vamos a ver qué ofrecen estas gafas y cómo han abordado el tema de la privacidad.

Ficha técnica de las Ray-Ban Stories



ray-ban stories dimensiones y peso Wayfarer: 41 x 50 x 150 mm Round: 45 x 48 x 150 mm Meteor: 45 x 51 x 155 mm captura de imágenes 2.592 x 1.994 píxeles captura de vídeo 1.184 x 1.184 píxeles 30 FPS sistema de audio 2 x altavoces 3 x micrófonos asistente de voz Facebook controles Táctiles Por voz memoria 500 fotos 30 clips de 30 segundos batería Hasta tres días con una carga conectividad WiFi ac Bluetooth 5.0 compatibilidad iOS 13 en adelante Android 8.1 en adelante precio Desde 329 euros

Así son las primeras gafas de Facebook y Ray-Ban

Las Ray-Ban Stories llegan en tres formatos muy conocidos de Ray-Ban: Wayfarer, Round y Meteor, cada una con cinco colores y un amplio rango de lentes, a saber claras, de sol, de transición y graduadas. Sí, tal y como suena, podremos usar estas gafas como nuestras gafas de diario.

A pesar de lo que cabría esperar, el trabajo de compactación que se ha hecho en estas gafas es bastante bueno. A simple vista parecen unas gafas normales y corrientes, con la salvedad de que tienen dos cámaras, altavoces, tres micrófonos, un procesador Snapdragon no determinado, una superficie táctil y una batería. Son algo más grandes que las gafas convencionales, pero no demasiado.

Las cámaras tienen cinco megapíxeles de resolución y servirán para grabar vídeos y sacar fotos que podremos compartir en cualquier app (es decir, que no están limitadas a las plataformas de Facebook). Están optimizadas para grabar en movimiento y cuenta con estabilización de vídeo, denoising, HDR y captura de imágenes nocturnas. Además, Facebook ha implementado una serie de algoritmos de machine-learning para mejorar los colores del contenido.

Para grabar, simplemente hay que pulsar el botón físico que hay en una de las patillas o decir "Hey Facebook, graba un vídeo". ¿Y desde dónde se ve el contenido? Desde la app Facebook View, una aplicación disponible en iOS y Android que permite editar las fotos y los vídeos y compartirlos con otras apps.

En cuanto a la batería y la memoria, tienen capacidad para almacenar unas 500 fotos y autonomía suficiente para, según Facebook, aguantar hasta tres días. En cualquier caso, es algo que dependerá del uso que hagamos de ellas. Las gafas se cargan a través de un estuche, como si de unos auriculares TWS se tratasen.

Sobre la privacidad

Que Facebook saque unas gafas que pueden sacar fotos y grabar vídeos en cualquier momento puede hacer que más de uno arquee la ceja. En ese sentido, Facebook afirma que las gafas tienen protección de hardware, como un botón que permite encender y apagar las cámaras y los micrófonos, así como un LED frontal que se enciende cuando grabamos o hacemos fotos para advertir al resto de personas de que estamos grabando.

Por otro lado, Facebook afirma que las Ray-Ban Stories "recopilan los datos necesarios para el funcionamiento de las gafas, como el estado de la batería para avisar cuando está baja, la dirección de correo electrónico y la contraseña de inicio de sesión en Facebook para verificar que eres tú cuando entras en la aplicación Facebook View, y tu conectividad WiFi". El usuario puede optar a compartir más información como "el número de imágenes que has capturado o el tiempo que pasas grabando vídeos" para mejorar el producto.

Facebook también dice que el uso del asistente de voz es opcional y que las transcripciones de voz se pueden eliminar en cualquier momento; que las gafas son una "experiencia sin publicidad", que "no verás anuncios cuando uses las gafas o la aplicación" y que "no utilizamos el contenido de tus fotos y vídeos para anuncios personalizados".

Por último, la compañía de Zuckerberg asegura que las fotos y vídeos están encriptados en las gafas inteligentes y que estas solo se pueden emparejar con una cuenta de Facebook a la vez. Si perdemos las gafas y alguien intenta emparejarlas con su cuenta, todo el contenido almacenado en las mismas se borrará.

Versiones y precio de las Ray-Ban Stories

Como indicábamos anteroirmente, las Ray-Ban Stories están disponibles en tres versiones (Wayfarer, Round y Meteor) y 20 colores. Actualmente solo se pueden comprar en Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Italia y Reino Unido y su precio es de entre 329 y 359 euros, según el modelo.