Preparar helados, granizados y sorbetes en casa sin tener que ir a la heladería: Este gadget es perfecto para el verano

Con la llegada del verano, y sobre todo del calor, apetece dar un paseo hasta la heladería y disfrutar de un buen helado, sorbete o granizado. Pero... hay formas de prepararlos en casa, y sin necesidad de hacer un gran desembolso inicial. Un buen ejemplo lo tenemos en la heladera Teendow KF-2501U1, que encontramos de oferta en AliExpress por un precio de 95,17 euros.

La heladera está de oferta con un descuento directo, pero podemos añadir un cupón de tres euros seleccionándolo en la propia tienda o aplicando el código SSES03 antes de tramitar la compra. Finalmente se queda por 95,17 euros.

Una heladera para preparar helados, granizados, sorbetes y mucho más

La Teendow KF-2501U1 es una heladera ocho en uno que permite preparar un buen surtido de helados. Pero es que, además, gracias a sus ocho programas también permite preparar sorbetes, yogur helado, granizados y mucho más.

En la parte frontal incorpora un panel desde donde podemos seleccionar cada uno de los programas, y lo cierto es que resulta bastante intuitivo porque, además del nombre de cada programa, viene con un dibujo.

También incluye una función para conseguir texturas más cremosas, las piezas se pueden limpiar en el lavavajillas y viene con un libro de recetas para dar los primeros pasos a la hora de preparar un buen surtido de postres fresquitos para el verano.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Teendow KF-2501U1 hoy ✅ LO MEJOR Sus programas : además de helados, permite preparar sorbetes, yogur helado, granizados y más.

: además de helados, permite preparar sorbetes, yogur helado, granizados y más. Su función para conseguir resultados con texturas más cremosas. ❌ LO PEOR Su tamaño: no es una heladera especialmente pequeña, por lo que hay que hacerle sitio en la cocina. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres disfrutar tanto de los helados, sorbetes y más como de su preparación durante los meses más calurosos del verano. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes poco sitio en la cocina, ya que no se trata de una heladera especialmente pequeña.

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Imágenes | Teendow

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