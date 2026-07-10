Precio mínimo histórico para esta tele OLED Samsung de 83 pulgadas ideal para tener un cine en casa

Este año 2026 está siendo, como cada año que hay Mundial, un paraíso en lo que a ofertas de televisores se refiere. Hoy tenemos una muy interesante en Amazon, especialmente si estás buscando un televisor con una diagonal enorme para tu salón y, además, quieres que utilice panel OLED. Se trata de este S85F de Samsung, disponible por 1.699 euros.
Samsung TV 83 Pulgadas OLED S85F 4K Smart TV con Vision AI, Colores certificados por Pantone TV Plus
Un televisor ideal para montarse un cine en el salón
Este televisor de Samsung que, como hemos dicho más arriba, salió el pasado año, ha estado situado muchas semanas entre los 3.300 y los 1.999 euros. A partir de ahí ha bajado un poco más, aunque no tanto como el día de hoy, que marca su nuevo precio mínimo histórico. Por tanto, dicho de forma más clara: estamos ante el mejor momento hasta la fecha para hacernos con este televisor de 83 pulgadas.
Este televisor utiliza un panel OLED de Samsung, por lo que podemos esperar un color negro puro y un contraste sobresaliente. Este tipo de televisores es ideal para ver cine o series, pero también para jugar a videojuegos, gracias a que tiene una tasa de refresco de 120 Hz y sus puertos son HDMI 2.1, lo recomendable para aprovechar al máximo una PlayStation 5 o una Xbox Series X.
A todo lo anterior hay que sumarle que tiene 20 W de potencia sonora y sistema operativo Tizen OS. Este, además, ofrece siete años de actualizaciones garantizadas, lo que nos va a ayudar a alargar la vida útil del televisor. Si tienes espacio de sobra en tu salón y buscas un televisor OLED, tienes uno a un muy buen precio con esta oferta de Amazon.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung s85F de 83 pulgadas
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de gran tamaño que sea ideal para ver pelis o jugar a videojuegos y quieres que utilice use panel OLED.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo de este 2026 o estás buscando un televisor que utilice otra tecnología, como puede ser un Mini LED.
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Samsung
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