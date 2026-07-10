HOY SE HABLA DE

Precio mínimo histórico para esta tele OLED Samsung de 83 pulgadas ideal para tener un cine en casa

Es uno de los mejores televisores OLED de Samsung del pasado 2025 y nunca había bajado tanto de precio

S95f 83 Pulgadas
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
633 publicaciones de Juan Lorente

Este año 2026 está siendo, como cada año que hay Mundial, un paraíso en lo que a ofertas de televisores se refiere. Hoy tenemos una muy interesante en Amazon, especialmente si estás buscando un televisor con una diagonal enorme para tu salón y, además, quieres que utilice panel OLED. Se trata de este S85F de Samsung, disponible por 1.699 euros.

Samsung TV 83 Pulgadas OLED S85F 4K Smart TV con Vision AI, Colores certificados por Pantone TV Plus

Samsung TV 83 Pulgadas OLED S85F 4K Smart TV con Vision AI, Colores certificados por Pantone TV Plus

Hoy en Amazon — 1.699,00 El Corte Inglés — 2.499,00 PcComponentes — 2.555,24
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor ideal para montarse un cine en el salón

Samsung S85f

Este televisor de Samsung que, como hemos dicho más arriba, salió el pasado año, ha estado situado muchas semanas entre los 3.300 y los 1.999 euros. A partir de ahí ha bajado un poco más, aunque no tanto como el día de hoy, que marca su nuevo precio mínimo histórico. Por tanto, dicho de forma más clara: estamos ante el mejor momento hasta la fecha para hacernos con este televisor de 83 pulgadas.

Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados
En Xataka
Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

Este televisor utiliza un panel OLED de Samsung, por lo que podemos esperar un color negro puro y un contraste sobresaliente. Este tipo de televisores es ideal para ver cine o series, pero también para jugar a videojuegos, gracias a que tiene una tasa de refresco de 120 Hz y sus puertos son HDMI 2.1, lo recomendable para aprovechar al máximo una PlayStation 5 o una Xbox Series X.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA
Gana estos JBL Live 780NC
Gana estos JBL Live 780NC con Xataka Xtra
Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 10 de julio y entra en el sorteo
Suscríbete a Xtra

A todo lo anterior hay que sumarle que tiene 20 W de potencia sonora y sistema operativo Tizen OS. Este, además, ofrece siete años de actualizaciones garantizadas, lo que nos va a ayudar a alargar la vida útil del televisor. Si tienes espacio de sobra en tu salón y buscas un televisor OLED, tienes uno a un muy buen precio con esta oferta de Amazon.

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung s85F de 83 pulgadas

 LO MEJOR

  • Precio mínimo histórico: Es el precio más bajo que ha marcado este S85F de Samsung en su versión de 83 pulgadas, por lo que es un momento de compra ideal.
  • Ideal para pelis, series y videojuegos: El panel OLED de este televisor nos va a permitir disfrutar de cine en casa, pero también de videojuegos (especialmente, los títulos de aventura o acción)

❌ LO PEOR

  • No tiene el mejor sonido: Pese a su precio, su sonido no es el mejor. Lo ideal es acompañarla de una barra de sonido para potenciar este aspecto del televisor.
  • Aunque poco, hay riesgo de quemados: Los paneles OLED han evolucionado mucho y ya apenas hay riesgo de quemados, pero, aunque mínima, la posibilidad sigue existiendo.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de gran tamaño que sea ideal para ver pelis o jugar a videojuegos y quieres que utilice use panel OLED.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo de este 2026 o estás buscando un televisor que utilice otra tecnología, como puede ser un Mini LED.
El nuevo Ryzen 7 5800X3D no soluciona la crisis del hardware, pero es un salvavidas para alargar la vida de muchos PC sin dejarse un riñón
En Xataka
El nuevo Ryzen 7 5800X3D no soluciona la crisis del hardware, pero es un salvavidas para alargar la vida de muchos PC sin dejarse un riñón

También te puede interesar

LG OLED83C54LA - TV 83", OLED EVO 4K, Smart TV AI C5, WebOS 25, Super Upscaling, Dolby Vision y Dolby Atmos, AMD FreeSync, Alexa/Google Assistant, Negro

LG OLED83C54LA - TV 83", OLED EVO 4K, Smart TV AI C5, WebOS 25, Super Upscaling, Dolby Vision y Dolby Atmos, AMD FreeSync, Alexa/Google Assistant, Negro

Hoy en Amazon — 2.179,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Hisense 85E7Q Pro - QLED Smart TV, Gaming TV, Modo Juego Pro 144Hz, AMD Freesync Premium Pro, Dolby Vision IQ + Dolby Atmos, Hi-Concerto, Procesador Hi-View Engine Smart TV

Hisense 85E7Q Pro - QLED Smart TV, Gaming TV, Modo Juego Pro 144Hz, AMD Freesync Premium Pro, Dolby Vision IQ + Dolby Atmos, Hi-Concerto, Procesador Hi-View Engine Smart TV

Hoy en Amazon — 949,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Las mejores teles para jugar y exprimir tu PS5 o Xbox Series X

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa 2026. Cuál comprar y 9 modelos recomendados desde 299 hasta 5.999 euros

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios