El precio mínimo de este MacBook Air M5 con 1 TB de SSD y 24 GB de RAM lo convierte en una de las mejores compras del momento

La crisis de la memoria RAM está complicando enormemente estrenar equipo, ya sea en forma de ordenador de sobremesa o portátil, gaming o no. Sobre todo, si nos movemos en configuraciones con grandes cantidades de RAM y SSD. Por eso, sorprende encontrar dos geniales chollos en el último MacBook Air en su mejor configuración de memorias: 1 TB de SSD y 24 GB de RAM. Disponibles en Amazon y PcComponentes.

MacBook Air M5 24 GB de RAM y 1 TB de SSD por 1.549 euros en Amazon

MacBook Air M5 24 GB de RAM y 1 TB de SSD por 1.559 euros en PcComponentes

El MacBook Air más actual y compacto, con pantalla de 13 pulgadas

Apenas 10 euros de diferencia separan ambas ofertas que, en cualquier caso, son geniales para estrenar un MacBook en su mejor configuración en 2026, durante la crisis de RAM que lleva acompañándonos ya varios meses. Aunque ojo, en el caso de Amazon, se indica que no quedan demasiadas unidades disponibles así que habría que darse prisa si no queremos quedarnos sin él (indica que hay más unidades en camino, en cualquier caso).

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Se trata del modelo de 13 pulgadas del MacBook Air más actual. El portátil de última generación con el procesador M5 de Apple, que destaca en potencia (hasta 15% de rendimiento más en multinúcleo que el anterior M4) y también en ejecución de modelos de IA. El cual, acompañado por esos 24 GB de memoria RAM y 1 TB de SSD, envejecerá mucho mejor sin necesidad de actualizar a corto plazo.

Si lo que buscamos es un portátil ligero, compacto y muy cómodo de llevar encima, esta es una de las mejores compras que podemos hacer ahora mismo. Porque además de todo lo anterior, también destaca en su bestial autonomía que da para un día de uso sin inconvenientes, su teclado retroiluminado y una conectividad que, si bien no es demasiado generosa, mantiene la toma de auriculares y ofrece dos USB C Thunderbolt 4 incluso mientras se carga (también incluye MagSafe).

⚡ EN RESUMEN: oferta macbook air m5 ✅ LO MEJOR Su configuración de memorias , que no sólo es la mejor de esta generación de MacBook Air, sino que además es especialmente buena teniendo en cuenta el contexto actual

, que no sólo es la mejor de esta generación de MacBook Air, sino que además es especialmente buena teniendo en cuenta el contexto actual Su potencia, con un chip M5 que puede con cualquier tarea del día a día, por exigente que sea ❌ LO PEOR Su precio, que aunque muy bueno al estar a mínimo histórico, sigue siendo superior a lo que muchos usuarios están dispuestos a pagar por un portátil

que aunque muy bueno al estar a mínimo histórico, sigue siendo superior a lo que muchos usuarios están dispuestos a pagar por un portátil No permite ampliar memorias, de modo que estamos "atados" a esos 24 GB y 1 TB para siempre 💡 CÓMPRALO SI... buscabas una buena oferta en un MacBook actual y potente ⛔ NO LO COMPRES SI... no vas a sacarle el máximo partido. En este sentido, el MacBook Neo (679 euros) sale por la mitad

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