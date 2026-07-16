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PcCoponentes deja a precio de outlet esta tele miniLED con Ambilight, Dolby Vision y Atmos

Un televisor que, por lo poco que cuesta, viene con muchísimas tecnologías

Philips 65mled920
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Alberto García

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Philips tiene un buen catálogo de televisores, y normalmente podemos encontrarlos con precios bastante competitivos en las tiendas de proveedores. PcComponentes, por ejemplo, ahora mismo tiene el Philips 65MLED920 por 699 euros (antes 999 euros), y se trata de un televisor de lo más completo.

Philips 65MLED920

Philips 65MLED920

PVP en PcComponentes — 699,00 Amazon — 699,00 El Corte Inglés — 749,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor Ambilight con muchas tecnologías

Philips 65mled920 Pccomponentes

El Philips 65MLED920 es un televisor que en primer lugar destaca por dos cosas: la primera es que cuenta con una pantalla de 65 pulgadas, y la segunda es que su panel es QD MiniLED, por lo que se trata de un modelo perfecto para consumir contenido de cine, series y videojuegos.

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Su panel ofrece una tasa de refresco de 120 Hz (hasta 144 Hz con VRR) y cuenta con HDMI 2.1, dos características perfectas para tener una buena experiencia gaming. También incorpora la tecnología Ambilight de la marca que recoge el color de la pantalla y la reproduce a través de los LEDs situados en la parte trasera del televisor, ofreciendo una experiencia muy inmersiva.

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Además de todo ello, el televisor de Philips es compatible tanto con Dolby Vision y HDR10+ como con Dolby Atmos. También incorpora el asistente de voz Alexa (el mando a distancia incluye un botón con acceso directo), aunque también funciona con Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Philips 65MLED920 hoy

 LO MEJOR

  • Su precio: sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un televisor muy completo.
  • Es compatible con los principales formatos de imagen y sonido: Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos.
  • Su tecnología Ambilight.

❌ LO PEOR

  • Su sistema operativo TitanOS no es de los más atractivos.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor medianamente asequible que sea muy completo, sobre todo para consumir contenido variado de cine, series y videojuegos.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana. No cuenta con tratamiento antirreflejos, por lo que con la persiana subida vas a notar mucho los reflejos en la pantalla.

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