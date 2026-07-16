PcCoponentes deja a precio de outlet esta tele miniLED con Ambilight, Dolby Vision y Atmos

Philips tiene un buen catálogo de televisores, y normalmente podemos encontrarlos con precios bastante competitivos en las tiendas de proveedores. PcComponentes, por ejemplo, ahora mismo tiene el Philips 65MLED920 por 699 euros (antes 999 euros), y se trata de un televisor de lo más completo.

Un televisor Ambilight con muchas tecnologías

El Philips 65MLED920 es un televisor que en primer lugar destaca por dos cosas: la primera es que cuenta con una pantalla de 65 pulgadas, y la segunda es que su panel es QD MiniLED, por lo que se trata de un modelo perfecto para consumir contenido de cine, series y videojuegos.

Su panel ofrece una tasa de refresco de 120 Hz (hasta 144 Hz con VRR) y cuenta con HDMI 2.1, dos características perfectas para tener una buena experiencia gaming. También incorpora la tecnología Ambilight de la marca que recoge el color de la pantalla y la reproduce a través de los LEDs situados en la parte trasera del televisor, ofreciendo una experiencia muy inmersiva.

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Además de todo ello, el televisor de Philips es compatible tanto con Dolby Vision y HDR10+ como con Dolby Atmos. También incorpora el asistente de voz Alexa (el mando a distancia incluye un botón con acceso directo), aunque también funciona con Google Assistant.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Philips 65MLED920 hoy ✅ LO MEJOR Su precio : sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un televisor muy completo.

: sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un televisor muy completo. Es compatible con los principales formatos de imagen y sonido : Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos.

: Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos. Su tecnología Ambilight. ❌ LO PEOR Su sistema operativo TitanOS no es de los más atractivos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor medianamente asequible que sea muy completo, sobre todo para consumir contenido variado de cine, series y videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana. No cuenta con tratamiento antirreflejos, por lo que con la persiana subida vas a notar mucho los reflejos en la pantalla.

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Imágenes | Philips

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