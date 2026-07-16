PcCoponentes deja a precio de outlet esta tele miniLED con Ambilight, Dolby Vision y Atmos

Philips tiene un buen catálogo de televisores, y normalmente podemos encontrarlos con precios bastante competitivos en las tiendas de proveedores. PcComponentes, por ejemplo, ahora mismo tiene el Philips 65MLED920 por 699 euros (antes 999 euros), y se trata de un televisor de lo más completo.
Philips 65MLED920
Un televisor Ambilight con muchas tecnologías
El Philips 65MLED920 es un televisor que en primer lugar destaca por dos cosas: la primera es que cuenta con una pantalla de 65 pulgadas, y la segunda es que su panel es QD MiniLED, por lo que se trata de un modelo perfecto para consumir contenido de cine, series y videojuegos.
Su panel ofrece una tasa de refresco de 120 Hz (hasta 144 Hz con VRR) y cuenta con HDMI 2.1, dos características perfectas para tener una buena experiencia gaming. También incorpora la tecnología Ambilight de la marca que recoge el color de la pantalla y la reproduce a través de los LEDs situados en la parte trasera del televisor, ofreciendo una experiencia muy inmersiva.
Además de todo ello, el televisor de Philips es compatible tanto con Dolby Vision y HDR10+ como con Dolby Atmos. También incorpora el asistente de voz Alexa (el mando a distancia incluye un botón con acceso directo), aunque también funciona con Google Assistant.
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⚡ EN RESUMEN: oferta de la Philips 65MLED920 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor medianamente asequible que sea muy completo, sobre todo para consumir contenido variado de cine, series y videojuegos.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana. No cuenta con tratamiento antirreflejos, por lo que con la persiana subida vas a notar mucho los reflejos en la pantalla.
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Imágenes | Philips
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