PcComponentes deja a precio de outlet esta barra de sonido Samsung con casi un 60% de descuento

Las tiendas tienen muchos modelos de barras de sonido, por lo que elegir entre una u otra puede ser una tarea titánica. Pero si queremos un buen precio... PcComponentes puede tener lo que buscamos con la barra de sonido Samsung HW-B650F rebajada por un precio de 170,99 euros en lugar de 399 euros (precio recomendado). Eso sí, ahora mismo Amazon la tiene incluso más barata, ya su precio es de 159 euros.

Una barra de sonido que ofrece una potencia de audio de hasta 370W

La Samsung HW-B650F es una barra de sonido que ahora mismo está de oferta en PcComponentes con un descuento de casi el 60% (del 57% concretamente). Quizás no sea la mejor de la marca, pero sí que es especialmente atractiva porque viene con su propio subwoofer inalámbrico.

Y el hecho de que cuente con un subwoofer inalámbrico hace que ofrezca una potencia bastante alta de 370W a 3.1 canales. Además, incorpora un total de cuatro altavoces y es compatible con la tecnología Dolby 5.1ch para conseguir una experiencia de audio más envolvente.

Para rematar, cabe añadir que la barra de sonido de Samsung incluye varios modos de sonido (Surround Sound y Game, entre otros) y que permite conectar dispositivos externos a través de su conectividad Bluetooth o HDMI.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung HW-B650F hoy ✅ LO MEJOR Su subwoofer inalámbrico : al contar con él, es capaz de ofrecer una experiencia más envolvente.

: al contar con él, es capaz de ofrecer una experiencia más envolvente. Su precio: es de los mejores que hemos visto últimamente en este modelo. ❌ LO PEOR Sin Dolby Atmos: se echa en falta una compatibilidad con esta tecnología. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor Samsung compatible con Q-Symphony, ya que podrás reproducir el audio en la tele y en la barra de sonido a la vez para tener una experiencia más envolvente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un televisor de otra marca. En ese caso, conviene echar un vistazo a otros modelos que sean compatibles con Dolby Atmos.

También te puede interesar

Sony HT-S40R - Barra de Sonido 5.1 (Sistema de Cine en Casa, Altavoces Traseros Inalámbricos, 600 W, Dolby Digital, Bluetooth, Sonido Envolvente), Negro Hoy en Amazon — 215,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL Q65H Barra de Sonido 3.1.2, 340W, Subwoofer Inalámbrico, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Ray Danz, HDMI eARC, AirPlay 2, Bluetooth 5.3, Tutti Choral Hoy en Amazon — 179,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Mejores altavoces Bluetooth en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa. Cuál comprar y cinco modelos recomendados desde 299 a 18.000 euros