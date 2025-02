Para tu pareja, para el coche o para la casa: las mejores ofertas en dispositivos de Amazon antes de San Valentín

San Valentín está a la vuelta de la esquina y como cada año las tiendas no han querido perder la oportunidad de bajar el precio de algunos de sus productos más populares. Ya hemos hablado de MediaMarkt y sus Tecno lovers, por lo que ahora le toca el turno a Amazon y su particular campaña en la que podemos ver muchos de sus dispositivos inteligentes con precios bastante interesantes.

Kindle Scribe por 364,99 euros, uno de los eReaders de Amazon más completos que no sólo permite leer, sino también tomar notas y apuntes.

por 364,99 euros, uno de los eReaders de Amazon más completos que no sólo permite leer, sino también tomar notas y apuntes. Fire TV Stick 4K + Amazon Luna por 99,98 euros, un buen combo para aprovechar las nuevas —o últimas— funciones gaming del dongle de Amazon.

por 99,98 euros, un buen combo para aprovechar las nuevas —o últimas— funciones gaming del dongle de Amazon. Blink Outdoor por 123,99 euros, un pack que incluye cuatro unidades de la cámara para exteriores (e interiores) de Amazon.

por 123,99 euros, un pack que incluye cuatro unidades de la cámara para exteriores (e interiores) de Amazon. Echo Pop por 39,99 euros, el altavoz inteligente de Amazon tampoco se ha perdido las nuevas ofertas y regresa con un buen descuento.

por 39,99 euros, el altavoz inteligente de Amazon tampoco se ha perdido las nuevas ofertas y regresa con un buen descuento. Echo Auto por 34,99 euros, el dispositivo de Amazon para el coche con el que podemos tener a Alexa como asistente de voz.

Kindle Scribe

Los Kindle, junto a los Kobo, son los eReaders más populares. Hay un buen surtido de modelos orientados a un público en concreto, y uno de los más completos es el Kindle Scribe. Su precio es de nada menos que 429,99 euros, pero ahora se encuentra en Amazon por 364,99 euros en su versión de 2024, aunque la de 2022 está algo más barata y también está de oferta por 284 euros.

El Kindle Scribe es perfecto para leer en casa y no tanto para hacerlo en trayectos de tren o metro, ya que no es tan compacto como los demás modelos porque su pantalla es de 10,2 pulgadas. Lo interesante, además de su diseño cuidado y delgado, es que viene con un lápiz que permite tomar notas, hacer dibujos o esquemas e incluso tomar apuntes. Por tanto, su uso no se limita a leer, sino que también puede ser útil para estudiar.

Fire TV Stick 4K + Amazon Luna

Hace unos meses se anunció la llegada de diversos servicios de gaming en streaming a los Fire TV Stick 4K y 4K Max de última generación. Y para ello, Amazon añadió a su catálogo el pack del Fire TV Stick 4K junto con el mando de Amazon Luna. El pack permite tanto acceder al servicio Amazon Luna como al de Game Pass, por lo que es interesante si priorizamos la comodidad de jugar sentados en el sofá y no tenemos consola. Su precio en este caso ha bajado desde los 149,98 euros hasta los 99,98 euros.

También se pueden encontrar de oferta otros dispositivos relacionados:

Fire TV Stick 4K por 39,99 euros.

por 39,99 euros. Mando Luna por 49,99 euros.

por 49,99 euros. Mando Luna + clip para el móvil por 59,98 euros.

Blink Outdoor

Siempre viene bien tener en casa una buena cámara de vigilancia, sobre todo en periodos vacacionales. Para ello, ahora mismo una buena opción de compra es la Blink Outdoor, una cámara orientada para exteriores que también es útil para interiores. En Amazon se encuentra de oferta en un pack con cuatro cámaras, y su precio ha bajado desde los 309,99 euros hasta los 123,99 euros. Cada cámara cuenta con resistencia a la intemperie, detección de movimiento, dos años de autonomía (pilas AA) y compatibilidad con Alexa.

También podemos encontrar otros packs de la Blink Outdoor, pero con menos cámaras:

Echo Pop

El altavoz inteligente de Amazon no se ha querido perder las nuevas ofertas de la tienda. Aunque el Echo Dot de 5ª generación también está rebajado —se encuentra por 49,99 euros—, el que tiene mejor relación calidad precio es el Echo Pop, que ha bajado de los 54,99 euros hasta los 39,99 euros (en MediaMarkt está más barato, pero no incluye gastos de envío). Este dispositivo está orientado a la reproducción de música en alta calidad, tiene un diseño semiesférico bastante elegante y discreto y por supuesto también cuenta con el asistente de voz Alexa.

Echo Auto

No todos los coches van equipados con todo lo necesario para poder hacer uso del manos libres, reproducir música, buscar información y muchas otras funciones. Para ello, el Echo Auto es bastante interesante, y además el asistente de voz es Alexa. Su precio ha bajado de los 69,99 euros hasta los 34,99 euros y además de todo lo mencionado antes se trata de un dispositivo compacto, por lo que no ocupará demasiado espacio en el coche (algo que se agradece mucho).

