Ya es oficial: llega a España (y con descuento) el nuevo reloj de Honor con autonomía para hasta 35 días

La autonomía era el talón de Aquiles de prácticamente todos los smartwatch. Y decimos que era a conciencia, porque cada vez estamos viendo más propuestas con batería para dar y regalar. El nuevo reloj de Honor es en lo que más destaca: se trata del Honor Watch 6, un smartwatch con una autonomía de hasta 35 días que, pese a tener un precio de 249 euros, podemos hacernos con él por 169 euros. Te contamos cómo.
Honor Watch 6
Un reloj con una autonomía bestial
Como decimos, el reloj llega a un PVP de 249 euros (aunque sube hasta los 269 euros si elegimos la versión con correa en color marrón). Para el descuento de 80 euros, es necesario que lo activemos en la página del dispositivo en la tienda oficial de Honor, algo que solo nos llevará un par de segundos. Además, nos llevaremos de regalo unos auriculares Honor Earbuds Clip 2 Pro, valorados en 199 euros.
Entonces, ¿qué ofrece este Honor Watch 6? Como hemos dicho más arriba, lo que más destaca del mismo es su autonomía. Este reloj monta una batería de 980 mAh, una que, según el fabricante, puede llegar a ofrecer hasta 35 días de autonomía. Además, cuenta con una pantalla de 1,46 pulgadas con un brillo máximo de 3.000 nits, por lo que podremos verla en exteriores sin ningún tipo de problema.
El reloj está fabricado en aluminio reciclado y pesa en torno a los 41 gramos (46 gramos en la versión con correa marrón), por lo que podemos esperar que sea ligero. Cuenta con GPS de doble banda, más de 120 modos deportivos y es capaz de medir parámetros como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, el estrés o la calidad del sueño. También mide la presión arterial, pero esta función no está disponible en Europa.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del honor watch 6
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj que te permita estar semanas lejos de un enchufe y quieres utilizarlo para medir tus entrenamientos o controlar tu salud.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres que tu reloj mida la presión arterial o prefieres un reloj inteligente con Wear OS como el Galaxy Watch8.
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