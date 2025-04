Si aún no tienes un Mac mini M4, ahora puedes comprarlo mucho más barato. Pero sólo durante unas horas

Cuando me tocó escribir la comparativa entre el Mac mini M2 y el Mac mini M4 me sorprendió ver que éste último tenía un precio muy bajo para ser Apple. Durante estos meses se le ha considerado como uno de los pocos dispositivos de los de Cupertino que tienen una excelente relación calidad-precio. Ahora que lo tengo yo, puedo corroborarlo.

Di el salto de Windows a Mac hace unas semanas y no puedo estar más contento. El paso ha sido más fácil de lo que pensaba y, por fortuna para mi bolsillo, pude comprarlo cuando estaba de oferta por aproximadamente 670 euros (sí, los editores e-commerce a veces también caemos en las ofertas). Ahora que Miravia, a través de la tienda Miraelectric, lo tiene por 638,99 euros, volvería a comprar el Mac mini M4 sin ninguna duda.

Un equipo que me ha gustado mucho más de lo que esperaba

El Mac mini M4 es un ordenador sobresaliente para determinadas tareas. Si pensáis jugar a algún videojuego, aunque por poder se puede, es mejor que orientemos la actividad con el equipo hacia lo que son las herramientas de trabajo. Es un equipo para trabajar, sobresale en ello.

El Chip M4 es muy potente y ofrece un excelente rendimiento en todo momento. Me parece interesante mencionar que pese a ser un equipo muy pequeño —cabe en la palma de mi mano— no hace prácticamente nada de ruido. Lo tengo encendido durante varias horas utilizando herramientas de edición de imágenes y texto y no se escucha nada, salvo que ponga la oreja pegando al Mac.

La única pega que puedo ponerle son los puertos. Aunque los adaptadores son baratos, debemos saber que de serie únicamente viene con puertos Thunderbolt y un puerto HDMI y otro Jack de 3.5 mm; no hay ningún USB-A. Esto se puede solucionar con el soporte hub que acaba de lanzar Satechi, pero es un desembolso extra que no todo el mundo está dispuesto a hacer.

También te pueden interesar estos accesorios para el Mac mini M4

