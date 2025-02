No hace falta comprar un Kindle para tener un eReader bueno, bonito y barato. Este cuesta 41 euros y es ideal para viajar

Los eReader más populares suelen ser los de Amazon y los de Rakuten —yo mismamente tengo el Kobo Clara 2E—. Pero hay modelos mucho más allá de estas dos marcas que ofrecen una excelente relación calidad precio. Un buen ejemplo es el Woxter Scriba 195 S, cuyo precio ha caído en Amazon hasta los 41,42 euros, su mínimo histórico.

Un eReader compacto que pesa 100 gramos y que viene con botones físicos

El Woxter Scriba 195 S es un eReader orientado a personas que buscan un modelo más compacto que los que podemos encontrar en las marcas de Amazon y Rakuten. Viene con una pantalla de 4,7 pulgadas, ofrece una resolución de 960 x 540 píxeles y dispone de 16 escalas de grises.

Un aspecto que, personalmente, me llama la atención y que echo en falta en los modelos más básicos Kindle y Kobo, es que no viene con una pantalla táctil, sino con botones físicos. Y es interesante por una única razón: al no tener botones físicos, no se ensucia tanto la pantalla.

Por otro lado, entre las especificaciones del Woxter Scriba 195 S nos encontramos con que se puede leer en formato vertical u horizontal, se puede personalizar el tamaño de letra, viene con 4 GB de almacenamiento interno —aunque parezca poco, permite almacenar muchos libros electrónicos—, es compatible con múltiples formatos (incluso DRM) y su peso es de tan sólo 100 gramos.

