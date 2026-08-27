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Ninja rebaja su freidora vertical que ocupa poco en la encimera pero ofrece 9,5 litros de capacidad

Ideal para cocinas pequeñas y necesitas cocinar grandes cantidades

Freidora Ninja Double Stack Xl
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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2751 publicaciones de Fran León

Si tienes una cocina con poco espacio de trabajo en la encimera pero no quieres renunciar a las ventajas de una freidora de aire de gran capacidad, Ninja tiene una buena opción en su catálogo. 

Ahora, la marca que está triunfando en este tipo de electrodomésticos ha rebajado la Ninja Double Stack XL, un modelo de diseño vertical que rompe con la disposición tradicional horizontal para aprovechar la altura de la encimera. Puedes conseguirla en la tienda oficial por 174 euros, con un descuento muy interesante frente a su precio habitual de 269,99 euros.

NINJA - Freidora de aire Ninja SL400EU doble compratimento y capacidad de 9,5 litros.

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PVP en Ninja — 174,00 El Corte Inglés — 199,00 MediaMarkt — 199,00 PcComponentes — 209,00 Fnac — 222,14
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una freidora de aire doble que te hará ahorrar hasta un 30% de espacio

Freidora De Aire Vertical Ninja Double Stack Xl

El mayor atractivo de este modelo es su arquitectura de cajones apilados. A diferencia de las freidoras de doble cesta horizontales (que ocupan un ancho considerable en la cocina), la Ninja Double Stack XL mide solo 28 cm de ancho, reduciendo su huella en la encimera hasta un 30%, si se compara con una airfryer doble tradicional.

Sus 9,5 litros de capacidad se reparten en dos compartimentos independientes de 4,75 litros cada uno. En cada cajón cabe perfectamente un pollo asado entero de 1,4 kg y permiten preparar raciones para hasta ocho personas.

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Además, gracias a las dos rejillas apilables de acero inoxidable incluidas, se puede cocinar en cuatro niveles simultáneamente para preparar platos principales y guarniciones a la vez. En el apartado técnico cuenta con 2.470 W de potencia y dispone de seis funciones de cocción integradas: Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Reheat y Dehydrate.

Para facilitar la preparación, cuenta con el panel de control en el lateral e integra la función Sync, que permite sincronizar la finalización de los dos cajones para que los alimentos terminen de cocinarse exactamente al mismo tiempo, incluso aunque utilicen tiempos o temperaturas diferentes.

⚡ EN RESUMEN: oferta para freidora de aire ninja Ninja Double Stack XL hoy

 LO MEJOR

  • Ahorro de espacio en horizontal: su diseño apilado ocupa solo 28 cm de ancho (un 30% menos en la encimera que las freidoras de doble cesta tradicionales).
  • Potencia y temperatura: alcanza hasta 240 °C con la función Max Crisp, logrando acabados muy crujientes en congelados y cocciones más rápidas que un horno convencional.

❌ LO PEOR

  • Altura del aparato... Al crecer a lo alto (38,5 cm), puede dar problemas en cocinas donde la distancia entre la encimera y los muebles superiores sea muy justa.
  • Peso y volumen global... Aunque sea estrecha, es un electrodoméstico pesado e imponente para estar moviéndolo constantemente dentro y fuera de un armario.

💡 CÓMPRALO SI... Necesitas cocinar grandes volúmenes de comida (hasta ocho raciones) sin encender el horno.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vives solo o en pareja y salvo que quieras preparar menús completos para la semana (batch cooking), te sobrará capacidad y el consumo eléctrico o tamaño no te compensará.
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Hoy en Fnac — 134,27 El Corte Inglés — 143,20 Ninja — 149,99 Amazon — 172,78 PcComponentes — 179,99
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