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Muy pronto en Lidl este árbol de Navidad artificial con altura de dos metros y un precio rebajado

Se podrá comprar en la tienda online con una oferta, aunque si no quieres esperar ya está disponible un poco más caro

Lidl
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alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
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Halloween ha finalizado, entramos en el mes de noviembre y las tiendas han cambiado la dinámica hacia la próxima gran fecha: Navidad. Lidl ya ha presentado su nuevo folleto y el próximo 13 de noviembre lanzará una oferta en el árbol de Navidad Livarno. Se podrá comprar únicamente en la tienda online por un precio de 59,99 euros, pero si no queremos esperar ya está disponible por 64,99 euros.

Como alternativa por si se acaba agotando, Amazon tiene otro árbol de Navidad de la marca Songmics que tiene un precio de 69,99 euros. Se puede elegir con base de hierro o de madera (esta última es más cara) y tiene una altura de 2,2 metros.

Árbol de Navidad Songmics

Árbol de Navidad Songmics

Hoy en Amazon — 69,99
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Un árbol grande, barato y con muchas ramas

Arbol De Navidad Livarno

Los árboles de Navidad son uno de los signos más distintivos de la Navidad, y somos muchos los que pasamos un agradable rato montándolos con familiares o amigos. Por ello, tiendas como Lidl no han querido esperar y ya han comenzado a prepararse para la Navidad.

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El árbol de Navidad de Livarno que nos ocupa tiene una altura de aproximadamente 2,10 metros, aunque también se puede elegir otro árbol con altura de 1,8 metros, que además es más barato. Evidentemente, hablamos de un árbol de Navidad artificial, por lo que se puede utilizar durante años.

Entre otras cosas, este árbol de Navidad cuenta con ramas flexibles y moldeables, algo muy práctico para después guardarlo y que no ocupe demasiado espacio. Cuenta con 1.160 ramas, viene con tres parte plegables para un montaje sin herramientas y cuenta con un soporte metálico con tapas protectoras.

⚡ EN RESUMEN: oferta del árbol de Navidad Livarno hoy

 LO MEJOR

  • Tiene una buena altura.
  • Incluye muchas ramas.
  • Es sencillo de montar.

❌ LO PEOR

  • El diseño del soporte no es el mejor que podemos encontrar.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un árbol de Navidad grande y con un buen número de ramas para un aspecto más frondoso.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un árbol de Navidad más pequeño, ya que Lidl tiene otro de 1,8 metros que es mucho más económico.

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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Livarno

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