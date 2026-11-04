Muy pronto en Lidl este árbol de Navidad artificial con altura de dos metros y un precio rebajado

Halloween ha finalizado, entramos en el mes de noviembre y las tiendas han cambiado la dinámica hacia la próxima gran fecha: Navidad. Lidl ya ha presentado su nuevo folleto y el próximo 13 de noviembre lanzará una oferta en el árbol de Navidad Livarno. Se podrá comprar únicamente en la tienda online por un precio de 59,99 euros, pero si no queremos esperar ya está disponible por 64,99 euros.
Como alternativa por si se acaba agotando, Amazon tiene otro árbol de Navidad de la marca Songmics que tiene un precio de 69,99 euros. Se puede elegir con base de hierro o de madera (esta última es más cara) y tiene una altura de 2,2 metros.
Árbol de Navidad Songmics
Un árbol grande, barato y con muchas ramas
Los árboles de Navidad son uno de los signos más distintivos de la Navidad, y somos muchos los que pasamos un agradable rato montándolos con familiares o amigos. Por ello, tiendas como Lidl no han querido esperar y ya han comenzado a prepararse para la Navidad.
El árbol de Navidad de Livarno que nos ocupa tiene una altura de aproximadamente 2,10 metros, aunque también se puede elegir otro árbol con altura de 1,8 metros, que además es más barato. Evidentemente, hablamos de un árbol de Navidad artificial, por lo que se puede utilizar durante años.
Entre otras cosas, este árbol de Navidad cuenta con ramas flexibles y moldeables, algo muy práctico para después guardarlo y que no ocupe demasiado espacio. Cuenta con 1.160 ramas, viene con tres parte plegables para un montaje sin herramientas y cuenta con un soporte metálico con tapas protectoras.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del árbol de Navidad Livarno hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un árbol de Navidad grande y con un buen número de ramas para un aspecto más frondoso.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un árbol de Navidad más pequeño, ya que Lidl tiene otro de 1,8 metros que es mucho más económico.
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Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Livarno
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