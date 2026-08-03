El monitor Samsung para gaming casi a mitad de precio: un modelo curvo de 34 pulgadas con un descuentazo

Aunque podemos jugar a videojuegos en prácticamente cualquier monitor, lo ideal es tener uno que esté orientado al gaming. La línea Odyssey de Samsung es perfecta para ello, sobre todo ahora que el modelo Odyssey G5 está de oferta en PcComponentes por un precio de 249 euros. Eso sí, Amazon ahora mismo lo tiene ligeramente más barato.

Un monitor gaming con buena diagonal, resolución y tasa de refresco

El Samsung Odyssey G5 es un monitor que PcComponentes tiene a un precio recomendado de 469 euros, pero que con la oferta se queda un 46% más barato. Es ideal para exprimirlo en videojuegos, sobre todo de ordenador por sus especificaciones.

En primer lugar, hablamos de un monitor que viene con una diagonal de 34 pulgadas. Su pantalla ofrece una tasa de refresco de 165 Hz y una resolución QHD, por lo que se ve muy fluida en todo momento y además la calidad de imagen es bastante buena para disfrutar de cada videojuego en calidad alta.

Es compatible con la tecnología FreeSync Premium y también con el formato de alto rango dinámico HDR10. Su panel presenta una curvatura de 1.000R y ofrece ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales, es compatible con VESA (75 x 75 mm) y su panel cuenta con tecnología VA.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Odyssey G5 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla , tanto por la diagonal como por la tasa de refresco y su resolución.

, tanto por la diagonal como por la tasa de refresco y su resolución. El tiempo de respuesta, que es de 1 ms. ❌ LO PEOR Su peana no se puede regular en altura .

. No incluye altavoces. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor gaming que sea asequible y que te permita tener una buena experiencia en videojuegos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Si buscas un monitor que esté orientado a la productividad. Si bien es cierto que este modelo puede resultar interesante para trabajar, es aconsejable apostar por modelos un poco más pequeños.

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Imágenes | Samsung

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