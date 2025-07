Mis claves son caracteres aleatorios y me cuesta horrores recordarlas. Salvo que utilice uno de estos gestores de contraseñas

¿Tienes la misma contraseña para todas tus cuentas o utilizas una distinta? Lo cierto es que lo segundo es lo mejor que podemos hacer en el caso de que alguna página web tenga alguna vulnerabilidad, pero eso nos puede dejar con un problema: acordarnos de todas las contraseñas. A mí, de hecho, me ha pasado, por lo que puede ser muy útil contar con un buen gestor de contraseñas. Pero... ¿qué es un gestor de contraseñas?

Un gestor de contraseñas es un programa independiente que se encarga de almacenar de forma segura las contraseñas que elijamos. De esta forma, una vez la registramos se queda guardada y nos permitirá que podamos iniciar sesión en la cuenta sin necesidad de escribir nuevamente la contraseña.

Hay servicios gratuitos, pero también otros de pago que ofrecen un mayor número de funciones y, por supuesto, de mejores ventajas. En este artículo vamos a hablar de algunos de los mejores gestores de contraseñas, con sus precios y diferencias.

Proton Pass

Si vamos a elegir un gestor de contraseñas, mejor hacerlo llevándonos un descuento, ¿no? Proton Pass no sólo ofrece diferentes planes mensuales con sus particularidades, sino que además ahora mismo tiene un descuento en todos sus planes de suscripción:

Pass Plus mensual por 4,99 euros al mes en lugar de 4,99 euros.

por 4,99 euros al mes en lugar de 4,99 euros. Proton Plus anual por 2,99 euros al mes en lugar de 12,99 euros.

por 2,99 euros al mes en lugar de 12,99 euros. Pass Family por 4,99 euros al mes en lugar de 6,99 euros.

Todas ellas cuentan con algunas herramientas similares, como es el caso del almacenamiento en la nube, el cifrado de extremo en extremo, la posibilidad de guardar contraseñas o el cifrado del correo electrónico, calendario, almacenamiento en la nube y servicio de VPN.

Aquí os dejamos una tabla con algunas de las diferencias entre los planes de suscripción:



Pass Plus mensual pass plus anual Pass Family Herramientas Alias ilimitados de hide-my-email

Autenticador 2FA integrado

Intercambio seguro de enlaces

Tarjetas de crédito ilimitadas

Monitorización de la Dark Web

Protección de cuentas avanzada

Tu dominio personalizado para los alias

Buzones adicionales para los alias Alias ilimitados de hide-my-email

Autenticador 2FA integrado

Intercambio seguro de enlaces

Tarjetas de crédito ilimitadas

Monitorización de la Dark Web

Protección de cuentas avanzada

Tu dominio personalizado para los alias

Buzones adicionales para los alias 6 cuentas de Pass Plus

Panel de administrador para tu familia Precio 4,99 euros / mes 2,99 euros / mes 4,99 euros / mes

Evidentemente, Proton Family ofrece una mayor de usuarios. Sí, es más caro, pero puede ser interesante si lo que buscamos es utilizar el servicio en diferentes dispositivos. Pass Plus mensual puede ser interesante para probar las herramientas y Pass Plus Anual tiene la mejor relación calidad-precio al quedarse la mensualidad casi a la mitad que con respecto Pass Plus mensual.

PureVPN

PureVPN, como su nombre bien indica, es principalmente un servicio que ofrece una herramienta de VPN, aunque también cuenta con otras tantas relacionadas con la seguridad, como es el caso del gestor de contraseñas. Teniendo en cuenta que el servicio estándar no ofrece el gestor de contraseñas, nos quedarían dos modalidades:

Pure VPN Plus por 2,96 dólares al mes (2,52 euros al cambio), con servicio de VPN y gestor de contraseñas.

por 2,96 dólares al mes (2,52 euros al cambio), con servicio de VPN y gestor de contraseñas. PureVPN Max por 3,33 dólares al mes (2,83 euros al cambio), con servicio de VPN, gestor de contraseñas, monitorización de la Dark Web, datos ilimitados de eSIM y eliminador de datos.

Bitwarden

Otra opción que puede ser interesante es Bitwarden, un gestor de contraseñas que, si bien es cierto que cuenta con una modalidad gratuita, tiene dos modalidades de suscripción con más herramientas. Eso sí, está más enfocado a empresas que a particulares, aunque eso no quiere decir que no pueda ser útil:

La mayor diferencia entre Bitwarden Teams y Bitwarden Enterprise, además del precio, es que Enterprise ofrece un plan familiar y administrador de recuperación de cuentas.

Bitwarden Teams por 4 dólares al mes (3,40 euros al cambio).

Bitwarden Enterprise por 6 dólares al mes (5,10 euros al cambio).

Dashlane

Por último, Dashlane es otro servicio que, pese a ser más caro, también ofrece un buen surtido de herramientas. Principalmente se trata de un servicio de gestor de contraseñas, pero dependiendo de la modalidad de suscripción que elijamos podemos tener más o menos funciones, aunque en este caso están más enfocadas a empresas:

Administrador de contraseñas por 8 euros al mes (con facturación anual). Incluye protección de acceso de los empleados con contraseñas ilimitadas y optimización de los controles de seguridad.

por 8 euros al mes (con facturación anual). Incluye protección de acceso de los empleados con contraseñas ilimitadas y optimización de los controles de seguridad. Omnix por 11 euros al mes (con facturación anual). Incluye el Administrador de contraseñas, alertas inteligentes y protección adicional contra phishing.

