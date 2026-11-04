MediaMarkt tiene de oferta (solo hoy) este aspirador Dyson: no tiene cables, incorpora pantalla y cuenta con tecnología láser

MediaMarkt ha lanzado un enorme surtido de ofertas durante su campaña Semanas Black, pero también ha dejado un buen hueco para aquellos chollos más limitados en el tiempo. En su sección de Ofertas del Día ahora podemos encontrar el Dyson V12 Detect Slim Absolute rebajado por 479 euros (antes 649 euros). Eso sí, estará de oferta hasta mañana, 5 de noviembre, a las 09:00 horas.

Incluye varios accesorios y viene con varios modos de potencia

El Dyson V12 Detect Slim Absolute es un aspirador vertical y sin cable que ahora mismo se puede comprar en la tienda con un descuento del 26%. Es ideal para hacer la limpieza general de casa, ofrece una potencia de succión de 150 AW y su batería ofrece una autonomía de aproximadamente 60 minutos de uso, aunque depende mucho del modo que estemos utilizando.

Respecto a esto que comentamos, el aspirador de Dyson viene con tres modos a utilizar según lo que queramos aspirar, ya que la diferencia es la potencia de succión. En este sentido, tenemos un modo Eco de menor potencia, un modo Auto que ajusta la potencia según lo que necesite aspirar y un modo Boost para mayor potencia.

También incorpora un depósito de 0,35 litros para el polvo y suciedad, así como una pantalla desde la que podemos ver información como la de su autonomía restante. Además, incluye un filtro lavable y varios accesorios, para limpiar las esquinas y un rodillo con tecnología láser para ver mejor la suciedad siempre y cuando tengamos poca iluminación en la habitación.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Dyson V12 Detect Slim Absolute hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con tres modos de potencia .

. Viene con tecnología láser para una mayor eficiencia a la hora de aspirar la suciedad. ❌ LO PEOR La oferta estará disponible durante unas pocas horas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen aspirador vertical que tenga buena autonomía y varios modos de potencia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres comodidad por encima de todo. Hay modelos de, por ejemplo, Rowenta que cuentan con brazo flexible para no tener que agacharnos a la hora de pasar por debajo de mesas y muebles.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Dyson

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