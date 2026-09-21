MediaMarkt liquida este móvil Realme por 110 euros: tiene 256 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM

El precio de la memoria RAM ha hecho que muchos dispositivos también suban de precio, e incluso que algunas marcas decidan incluir menos memoria en algunos de ellos. Por ello, es importante barajar precios y aprovechar las ofertas o las promociones.

No obstante, algunas tiendas venden productos en sus outlets, y muchos están totalmente nuevos. MediaMarkt es un buen ejemplo, ya que, además del outlet de la tienda principal, tiene un outlet en eBay, donde podemos encontrar un preciazo en el Realme C61, un móvil de gama de entrada que ahora mismo cuesta 110 euros. Eso sí, en el momento de escribir estas líneas, quedan únicamente siete unidades.

Realme C61 (6 GB, 256 GB) PVP en eBay — 110,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un móvil de gama de entrada más barato

El Realme C61 que podemos encontrar en MediaMarkt es un móvil que está nuevo, por lo que no es reacondicionado. Tal y como menciona la tienda a través de eBay, se trata de un artículo nuevo, sin usar, sin abrir y sin desperfectos en el paquete original.

Pese a tratarse de un móvil de gama de entrada, lo cierto es que cuenta con algunas características interesantes. En primer lugar, nos encontramos con una configuración de 6 GB de RAM y de 256 GB de almacenamiento interno, además de una batería de 5.000 mAh que soporta una carga rápida de 45W.

El procesador Unisoc T612 ofrece una buena fluidez a la hora de utilizar el móvil diariamente para ejecutar apps de redes sociales o juegos poco exigentes. También cabe mencionar que incorpora una pantalla de 6,7 pulgadas que ofrece una tasa de refresco de hasta 90 Hz.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Realme C61 hoy ✅ LO MEJOR Su configuración de memoria RAM y almacenamiento interno.

de memoria RAM y almacenamiento interno. Su batería, que soporta una carga rápida decente para lo poco que cuesta el móvil. ❌ LO PEOR Se trata de un móvil lanzado en 2024 , por lo que, según la marca, recibirá actualizaciones hasta 2027.

, por lo que, según la marca, recibirá actualizaciones hasta 2027. Su conjunto de cámaras no destaca en nada .

. No tiene conectividad 5G. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un segundo móvil para utilizar de forma puntual (por ejemplo, para el trabajo) o si quieres un móvil básico para una persona mayor. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres para ti y sueles jugar mucho, ya que al tratarse de un móvil bastante básico no tendrás una gran experiencia.

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Imágenes | Realme

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