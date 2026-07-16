MediaMarkt liquida esta cámara Instax que cabe en el bolsillo (y en la palma de la mano): ahora cuesta menos de 45 euros

Si te apasiona la fotografía analógica, las cámaras instantáneas o simplemente capturar recuerdos con un toque retro en tus viajes y fiestas, esta oferta de MediaMarkt está hecha para ti. Ahora, puedes llevarte el gadget más adorable, portátil y curioso de Fujifilm: la Instax Pal. Antes costaba 69,99 euros, pero ahora te la puedes llevar por 44,90 euros.

Una cámara digital, instantánea y de bolsillo

A diferencia de las cámaras Instax tradicionales (que integran el mecanismo de impresión química y hacen que el aparato sea voluminoso), la Instax Pal es un sensor digital ultracompacto. Es tan pequeña que cabe literalmente dentro de un puño cerrado o se puede llevar colgada en el pantalón o las llaves gracias a sus anillos multiusos.

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Su funcionamiento es sumamente sencillo. Capturas la imagen con su lente gran angular integrada y puedes guardar hasta 50 instantáneas en su memoria interna, aunque puedes ampliar el espacio fácilmente insertando una tarjeta microSD.

A través de su conexión Bluetooth y app oficial para el móvil, puedes previsualizar las fotos, editarlas con filtros digitales, añadir textos y decidir cuáles quieres enviar a tu impresora portátil para revelarlas físicamente.

A pesar de su minúsculo tamaño, cuenta con especificaciones pensadas para sacarle el máximo partido. Por ejemplo, cuenta con mando digital; desde la app de tu smartphone podrás controlar el obturador, ver en tiempo real lo que enfoca la cámara y accionar el autodisparador. Además, uno de sus puntos más simpáticos es que puedes grabar tus propios sonidos de disparo para que la cámara lo reproduzca antes de hacer la foto. Además, viene con luz flash LED integrada.

⚡ EN RESUMEN: cámara instantánea fujifilm instax pal ✅ LO MEJOR Portabilidad extrema: su tamaño es, sin duda, su mayor virtud. Cabe en cualquier bolsillo, monedero o colgada como llavero. Es la cámara que realmente te apetece llevar a todas partes.

su tamaño es, sin duda, su mayor virtud. Cabe en cualquier bolsillo, monedero o colgada como llavero. Es la cámara que realmente te apetece llevar a todas partes. Control creativo y digital: a diferencia de las analógicas puras, aquí puedes disparar todas las fotos que quieras y elegir cuál imprimes (así no tiras a la basura el costoso papel fotográfico Instax si la toma sale mal). ❌ LO PEOR Dependencia de otros dispositivos para imprimir... No imprime fotos por sí sola. Necesitas obligatoriamente tener una impresora portátil de la gama Instax Link o enlazarla al smartphone para ver o revelar las imágenes físicas.

No imprime fotos por sí sola. Necesitas obligatoriamente tener una impresora portátil de la gama Instax Link o enlazarla al smartphone para ver o revelar las imágenes físicas. Autonomía y calidad de imagen justa... Su sensor digital es básico (2560 x 1920 píxeles). Cumple perfectamente para el formato de impresión pequeño de Instax, pero no esperes la calidad ni la resolución de un smartphone moderno. 💡 CÓMPRALO SI... Adoras documentar escapadas con amigos, festivales o reuniones familiares y quieres un dispositivo puramente social que invite a jugar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una cámara instantánea tradicional (todo en uno) en la que hacer la foto y salga impresa, este dispositivo te va a frustrar.

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Imágenes | Fujifilm

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