MediaMarkt liquida esta afeitadora para cara y cuerpo superventas de Philips: ahora cuesta 39 euros

Mantener la barba a raya o recortar el vello corporal de forma rápida, precisa y sin irritaciones no requiere gastar una fortuna en recortadoras profesionales. Si buscas un dispositivo versátil que te sirva absolutamente para todo, MediaMarkt ha tirado por los suelos el precio de la superventas Philips OneBlade Pro QP6506/15, dejándola a tan solo 39 euros, frente a los 59,99 euros que tiene de precio recomendado.

Una afeitadora que puedes usar en seco o mojado

Este modelo destaca frente a la OneBlade convencional por dar un salto de calidad en autonomía y accesorios. Incorpora su icónica tecnología de corte rápido que afeita, perfila y recorta cualquier longitud de vello sin apurar en exceso para proteger la piel.

Cuenta con un peine guía ajustable 5 en 1 muy preciso para regular la longitud según tus preferencias. Además, destaca por su diseño resistente al agua para usarla tanto en seco como bajo la ducha.

Su batería ofrece hasta 90 minutos de autonomía por carga completa, lo que te garantiza semanas de uso sin tener que enchufarla a la red eléctrica. Sin duda alguna, este modelo es una solución todo en uno ideal tanto para perfilar los contornos de la cara como para el cuidado personal.

⚡ EN RESUMEN: oferta para afeitadora Philips OneBlade Pro QP6506/15 hoy ✅ LO MEJOR Versatilidad total: válida tanto para la cara como para el cuerpo, permitiendo rasurar, perfilar y recortar vello de cualquier longitud.

válida tanto para la cara como para el cuerpo, permitiendo rasurar, perfilar y recortar vello de cualquier longitud. Uso en seco y húmedo: 100% impermeable, apta para usar en la ducha con o sin espuma. ❌ LO PEOR Mantenimiento de cuchillas... Aunque duran meses, requieren recambios periódicos con el uso continuado.

Aunque duran meses, requieren recambios periódicos con el uso continuado. No apura como una cuchilla tradicional... Al ser una recortadora de seguridad, no deja el apurado a cero de una maquinilla manual convencional. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una sola herramienta para todo. Es ideal para hombres que quieren arreglarse la barba y el vello corporal sin acumular diferentes recortadoras. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu objetivo es un rasurado al cero absoluto idéntico al de una cuchilla tradicional.

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Imagen | Webedia y Philips

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