Pese a que estamos en Black Friday, está costando encontrar buenas ofertas en dispositivos de Apple. Es cierto que tenemos los AirPods Pro 3 a buen precio, pero no ocurre lo mismo con los iPhone. Sin embargo, hemos encontrado un iPhone 18 Pro a buen precio: está en el outlet de MediaMarkt, tiene 512 GB de almacenamiento y cuesta 1.502,10 euros.

Es uno de los mejores móviles compactos de 2026

Es una diferencia de más de 166 euros con respecto al precio que tiene esta versión del móvil en otras tiendas. Lo que debemos tener en cuenta es que se trata de un teléfono que ha estado expuesto en algún establecimiento de MediaMarkt, pero cuenta con su correspondiente garantía legal, envío gratis y un período para devoluciones de 30 días.

El iPhone 18 Pro es un móvil compacto que pesa 211 gramos y cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco. Esta generación de móviles estrena el chip A20 Pro, fabricado en 2 nm y que destaca tanto en potencia como en eficiencia (algo que repercute directamente en la autonomía del dispositivo).

Una de las novedades de este iPhone y de su hermano Pro Max es que estrenan una cámara principal con apertura variable, aunque también cuenta con otras dos buenas cámaras. Además, el dispositivo llega hasta las 34 horas de reproducción de vídeo de autonomía y tiene carga rápida de 60 W por cable, la cual promete cargar la mitad de la misma en apenas 15 minutos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iphone 18 pro del outlet de mediamarkt ✅ LO MEJOR Buen precio: Es una alternativa si buscas gastar menos al comprar el iPhone 18 Pro.

Es una alternativa si buscas gastar menos al comprar el iPhone 18 Pro. Rendimiento sobresaliente: Es un móvil que nos va a durar muchos años a un gran nivel.

Es un móvil que nos va a durar muchos años a un gran nivel. Su apartado fotográfico: Tanto por su cámara principal con apertura variable como por el resto de cámaras, ofrece un buen resultado. ❌ LO PEOR Es un móvil de exposición: Es un móvil que ha estado expuesto en una tienda, algo que no es del gusto de todos los usuarios. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un iPhone 18 Pro porque quieres un móvil compacto con buen apartado fotográfico y te atrae la idea de gastar un poco menos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un móvil que no haya estado expuesto o directamente quieres esperar a que baje de precio su versión Pro Max.

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Imágenes | MediaMarkt, Applesfera, Apple

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