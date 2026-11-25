No ha llegado aún el Black Friday (que tiene lugar oficialmente este viernes, 27 de noviembre) pero prácticamente todas las tiendas tienen ya activas miles de ofertas. Y entre los chollos disponibles hoy, miércoles 25, destacamos todos estos:

Nintendo Switch 2 Hoy en Amazon — 439,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Televisiones

LG TV QNED Mini LED 4K 55 pulgadas por 535 euros en MediaMarkt (costaba casi 300 euros más ). Una de las ofertas del día de MediaMarkt, disponible sólo durante veinticuatro horas

por 535 euros en MediaMarkt (costaba ). Una de las ofertas del día de MediaMarkt, disponible sólo durante veinticuatro horas Samsung OLED S93F 4K 48 pulgadas por 669 euros en Amazon (precio mínimo histórico) . Televisión compacta que alcanza 144 Hz, con negros puros y gran contraste

por 669 euros en Amazon . Televisión compacta que alcanza 144 Hz, con negros puros y gran contraste Samsung OLED S93F 4K 77 pulgadas por 1.599 euros en Amazon (casi a mínimo histórico). Mismo modelo con panel de gran diagonal

Videoconsolas

Nintendo Switch Lite por 173,04 euros en el outlet de MediaMarkt en estado "de exposición" ( usando el cupón que se aplica automáticamente al pagar). Consola compacta y económica pensada para jugar en modo portátil

por 173,04 euros en el outlet de MediaMarkt en estado "de exposición" ( que se aplica automáticamente al pagar). Consola compacta y económica pensada para jugar en modo portátil Nintendo Switch 2 por 439 euros en Amazon (con 60 euros de ahorro respecto a su nuevo PVP). La mejor oferta de la consola en Amazon hasta la fecha

Final Fantasy VII: Remake Integrade para Switch 2 por 19,90 euros en MediaMarkt (su PVP en la tienda de Nintendo es de 49,99 euros ). Remake de este clásico y primera parte de una trilogía imperdible

para Switch 2 por 19,90 euros en MediaMarkt (su PVP en la tienda de Nintendo ). Remake de este clásico y primera parte de una trilogía imperdible Star Wars Outlaws Gold Edition para Switch 2 por 26,99 euros en Amazon (nuevo precio mínimo histórico en esta tienda). Lanzamiento reciente a un precio para no dejar escapar

Teléfonos y tablets

iPhone 18 Pro de 512 GB por 1.502,10 euros en el outlet de MediaMarkt en estado "de exposición" ( con 200 euros de ahorro frente a su precio oficial). El iPhone Pro más reciente con una de sus mayores rebajas

de 512 GB por 1.502,10 euros en el outlet de MediaMarkt en estado "de exposición" ( frente a su precio oficial). El iPhone Pro más reciente con una de sus mayores rebajas Samsung Galaxy Tab A11+ de 128 GB por 229 euros en Amazon (100 euros menos de lo que cuesta habitualmente). Con 90 Hz, cuatro altavoces y un formato apaisado ideal para ver series y películas

Un poco de todo

Ninja Max Pro por 71,99 euros en la tienda de Ninja usando el cupón SNBF20 (su PVP es de 149,99 euros) . Una excelente freidora de aire de gran capacidad, con 6,2 litros

por 71,99 euros en la tienda de Ninja usando el cupón SNBF20 . Una excelente freidora de aire de gran capacidad, con 6,2 litros Kindle básico por 139,99 euros en Amazon (primer precio mínimo del nuevo modelo). Lector electrónico de ebooks de Amazon lanzado al mercado hace apenas unas semanas

¿Has visto alguno de estos productos incluso con una mejor oferta? Avísanos en comentarios para revisarlo lo antes posible y ayudar a ahorrar a más gente. ¡Gracias!

Otras ofertas destacadas

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