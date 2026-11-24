Si has estado esperando el Black Friday para renovar el móvil, hay una buena selección de ofertas. De hecho, tenemos algunas de las mejores hasta la fecha. Es lo que ocurre con el Google Pixel 11, que ahora mismo se puede comprar por 598,35 euros. ¿Cómo acceder a la oferta? Vamos a explicarlo.

Nuevo doblete de descuentos en el Google Pixel

El Google Pixel 11 ahora mismo está de oferta en Amazon por un precio de 698,35 euros, que es el mejor que ha tenido con descuentos directos hasta el momento. Pero si además somos estudiantes podemos beneficiarnos de Prime Student, un programa que nos ofrece un descuento adicional de 100 euros, por lo que si sumamos ambos descuentos finalmente se queda en 598,35 euros.

Para acceder a Prime Student, debemos completar el registro de Prime Student desde la propia página de Amazon. Los requisitos son:

Introducir la dirección de correo electrónico de la universidad .

. Introducir el año de graduación.

Tras ello, podremos enviar el formulario. También hay que verificar el correo electrónico que nos mande Amazon para poder confirmar el proceso de registro.

En cuanto al Google Pixel 11, es el hermano menor del trío de móviles de su gama, siendo además de los más pequeños con una pantalla de 6,3 pulgadas. Su panel ofrece un buen brillo en pantalla, lo cual es muy útil cuando queramos utilizarlo en exteriores durante el día.

También cuenta con un buen apartado fotográfico, sobre todo por lo relacionado con el software. Además, su batería soporta carga inalámbrica y viene con una configuración de 256 GB de almacenamiento interno.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 11 hoy ✅ LO MEJOR Es un móvil compacto .

. Tiene buen apartado fotográfico. ❌ LO PEOR La oferta solo se puede aprovechar accediendo a Prime Student. 💡 CÓMPRALO SI... Eres estudiante y buscas un móvil pequeño y con buen apartado fotográfico. ⛔ NO LO COMPRES SI... No eres estudiante o buscas un móvil que destaque en otros apartados, como en potencia o en batería.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google

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