Conseguir los auriculares inalámbricos más avanzados de Apple por debajo de los 200 euros no es nada habitual, pero hoy es posible en el Black Friday de MediaMarkt. Han pasado de costar 249 a 198 euros, mismo precio al que también los puedes adquirir en Amazon.

El doble de cancelación de ruido, medición de pulso y hasta 8 horas de batería

Los AirPods Pro 3 (lanzados en 2025) representan un salto importante respecto a los AirPods Pro 2 en tres frentes clave: cancelación de ruido, funciones de salud/deporte y autonomía. Impulsados por el chip H2 y una nueva arquitectura acústica multipuerto, son capaces de eliminar hasta el doble de ruido de fondo que la generación anterior y hasta cuatro veces más que los AirPods Pro originales, acompañados de almohadillas de silicona en cinco tamaños para lograr un sellado a medida.

Una de sus grandes novedades está pensada para quienes entrenan con ellos puestos, ya que integran medición de frecuencia cardíaca en el oído, permitiendo monitorizar las pulsaciones y las calorías quemadas en hasta 50 tipos de entrenamiento directamente sincronizados con la app Fitness y el anillo Movimiento del iPhone, incluso sin llevar un Apple Watch. A esto, se le suma la traducción en tiempo real impulsada por Apple Intelligence para mantener conversaciones en distintos idiomas y funciones avanzadas de protección y salud auditiva.

También mejoran, de forma notable, su resistencia frente a los elementos con certificación IP57 contra polvo, sudor y agua, así como la autonomía: alcanzan hasta 8 horas de reproducción continua con la cancelación activa de ruido activada en una sola carga (y hasta 24 horas en total con su estuche de carga MagSafe con puerto USB-C, altavoz integrado para la red Buscar y enganche para correa).

⚡ EN RESUMEN: oferta para los airpods pro 3 hoy ✅ LO MEJOR Medición de frecuencia cardíaca y traducción en tiempo real.

Cancelación activa de ruido y mejor ajuste gracias a las almohadillas. ❌ LO PEOR Experiencia muy limitada fuera del ecosistema Apple.

Sin cable USB-C incluido en la caja. 💡 CÓMPRALO SI... Eres usuario de iPhone, iPad o Mac y buscas los mejores auriculares in-ear para su ecosistema. ⛔ NO LO COMPRES SI... Te molestan las almohadillas intraurales (las de silicona) dentro del oído.

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Imágenes | Webedia, Pedro Aznar (Applesfera) y Apple

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