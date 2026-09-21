Llega a España el primer robot aspirador que friega con vapor a 180 grados: es de Dreame y tiene 300 euros de descuento

Hace unas semanas os contábamos que Dreame anunciaba su nuevo Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, el primer robot aspirador que friega con vapor a 180 grados. En ese momento no se podía comprar, pero ya está disponible en España: su precio es 1.499 euros, pero llega con una promo de lanzamiento que lo deja por 1.199 euros en Amazon (también en la tienda oficial de Dreame).

Un robot aspirador para eliminar las manchas más rebeldes

No es lo único bueno que tiene, pero es su sistema de fregado lo que más llama la atención de este robot Dreame. Utiliza vapor a 180 grados, pero también un rodillo que gira a 300 RPM y ejerce una presión de 18 N. Al unir todo esto, tenemos un sistema capaz de ablandar y eliminar incluso esas manchas resecas y resistentes que nos suelen obligar a frotar a mano con mucha fuerza. Además, la marca promete eliminar hasta el 99,999 % de las bacterias.

A esto también debemos unirle un sistema muy interesante para evitar dañar alfombras. El robot, al detectar una de ellas, eleva el rodillo y lo sella, elevándolo también 15 milímetros durante la aspiración. También puede superar obstáculos y desniveles de hasta 10 centímetros, lo que hace que sea apto para viviendas de tamaño grande.

Tiene una potencia de succión muy alta, de 40.000 Pa. Con esta, será capaz de retirar incluso los pelos y la suciedad que se queden incrustados en alfombras. También cuenta con un sistema de guiado que es capaz de reconocer hasta 320 objetos diferentes a partir de 10 milímetros, por lo que podemos esperar que se mueva con soltura por toda nuestra casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X ✅ LO MEJOR Su sistema de fregado: Utilizar vapor a 180 grados hace que hasta las manchas más resistentes se ablanden.

Utilizar vapor a 180 grados hace que hasta las manchas más resistentes se ablanden. Ideal para un hogar con alfombras: Cuenta con un sistema que aisla el rodillo al detectar una alfombra, evitando que se mojen. Además, la potencia de succión de 40.000 Pa también irá genial para retirar pelos y suciedad de este tipo de tejidos. ❌ LO PEOR Su precio: Pese al descuento de lanzamiento, sigue siendo un robot aspirador con un precio de lanzamiento elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes varias alfombras en casa y buscas un robot que, además de cuidarlas, se capaz de eliminar manchas resistentes a la hora de fregar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu vivienda es pequeña, no tienes ninguna alfombra o simplemente buscas un robot aspirador más asequible.

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Imágenes | Dreame

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