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Llega a Aldi, la semana que viene, este climatizador para el escritorio por menos de 10 euros

Una opción de climatización buena, bonita y barata, ideal para quienes teletrabajan y no quieren ver aumentada mucho su factura de la luz

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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Trabajar o estudiar frente al ordenador durante los días más calurosos del verano puede ser una prueba de fuego. Si no quieres disparar la factura de la luz teniendo que encender el aire acondicionado durante la mayor parte de tu jornada, Aldi traerá a sus tiendas el próximo 5 de agosto este enfriador de aire LED portátil de su firma Ambino con un 33% de descuento, quedando disponible por 9,99 euros (frente a los casi 15 euros que cuesta habitualmente).

Si no tienes un Aldi cerca y quieres una opción de una marca más conocida, este Cecotec EnergySilence 600 DeskChill Smart Rotate es una de las alternativas que hemos encontrado en Amazon. Ofrece cuatro velocidades, un sistema de iluminación LED de siete colores y temporizador de ocho horas. Su precio es de 36,19 euros.

Cecotec Climatizador de Sobremesa EnergySilence 600 DeskChill Smart Rotate

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Un dispositivo que ofrece aire fresco gracias a su gran depósito

Enfriador De Aire Portatil Aldi

A diferencia de los ventiladores tradicionales que solo mueven el aire caliente de la habitación, este pequeño dispositivo de sobremesa funciona mediante un sistema de evaporación que enfría y humidifica el aire. Basta con llenar su depósito de agua extraíble de 700 ml (una capacidad muy generosa para su tamaño compacto) para conseguir un flujo de aire agradable y fresco para tu zona de trabajo.

Climatizador evaporativo y aire acondicionado portátil no son lo mismo: conoce las diferencias y qué modelo te puede venir mejor
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Este dispositivo de climatización ofrece tres velocidades de ventilación, permitiendo regular la intensidad del caudal de aire según el calor que haga en cada momento. Además, incorpora un sistema de iluminación LED ambiental configurable con siete tonalidades diferentes, ideal para darle un toque moderno a tu espacio de trabajo o usarlo como luz nocturna en la mesita de noche.

También cuenta con una práctica asa en la parte superior para moverlo fácilmente entre habitaciones, como por ejemplo del escritorio al salón, al dormitorio o la cocina. Por último, destacar su doble función ya que no solo refresca la temperatura directa, sino que ayuda a combatir la sequedad ambiental humedeciendo el aire de forma constante.

⚡ EN RESUMEN: enfriador de aire portátil ambiano de aldi

 LO MEJOR

  • Precio imbatible: por solo 9,99 euros (gracias al 33% de descuento), es uno de los climatizadores personales más baratos del mercado.
  • Diseño práctico y portátil: incluye asa superior de transporte y un sistema de luz LED ambiental con 7 colores que le da un toque muy vistoso a tu setup.

❌ LO PEOR

  • No es un aire acondicionado... No baja la temperatura de una habitación; solo genera un microclima de frescor personal si se coloca cerca.
  • Mantenimiento del depósito... Al usar agua, requiere vaciarlo y limpiarlo con frecuencia para evitar malos olores o acumulación de cal/moho.

💡 CÓMPRALO SI... Teletrabajas o estudias, es ideal para tenerlo en la mesa al lado del ordenador o portátil mientras trabajas o estudias.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas enfriar una estancia entera. Si pretendes bajar la temperatura de un salón o un dormitorio completo, se te quedará corto.
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