Lidl vende (por menos de 70 euros) este ventilador sin aspas: tiene modo nocturno y se limpia muy fácil

Ha llegado ese momento del año en el que el termómetro sube en casi todas partes. Toca ponerse a buscar algo para combatir el calor en casa y en Lidl tenemos algunas soluciones muy interesantes calidad-precio. Una de las más llamativas en cuanto a diseño sin duda es este ventilador sin aspas de la marca Tronic: cuesta 69,99 euros y ya lo puedes comprar en su tienda online (a tiendas físicas llegará el próximo 29 de mayo).
Ventilador sin aspas Tronic
Un ventilador con varios modos y muy fácil de limpiar
Este ventilador, disponible tanto en color blanco como en color negro, es una opción muy interesante si no te gustan los clásicos ventiladores con aspas. Una de las mayores ventajas que tiene este Tronic con respecto a dichos dispositivos es que es mucho más fácil de limpiar, puesto que no hay que desmontar nada como sí ocurre con los de aspas (además, es más seguro por esa misma razón).
Cuenta con cuatro modos diferentes de funcionamiento para que lo ajustemos según lo que necesitemos. Tiene uno, por ejemplo, para esos momentos del día en los que hace mucho calor (a costa de hacer más ruido, claro). ¿Que quieres utilizarlo por la noche cuando ya estás en la cama? También tiene un modo nocturno y, además, se puede programar para que no esté toda la noche encendido. Además, tiene 4 niveles de oscilación.
Si prefieres una alternativa...
Este tipo de ventilador lo popularizó Dyson, pero es difícil encontrarlo por debajo de los 300 euros. Si buscas una alternativa con un precio a medio camino entre ambos, tienes en Amazon este Pro Breeze que cuesta 139,99 euros. Destaca por tener un modo supersilencioso para la noche (menos de 45 dB) y por ofrecer varias opciones de configuración en cuanto a potencia, oscilación y temporizador.
⚡ EN RESUMEN: ventilador sin aspas de lidl
✅ LO MEJOR
❌ LO PEOR
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ventilador que sea muy fácil de limpiar, que cuente con modo noche y que, de paso, tenga un diseño bastante chulo.
⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un ventilador de aspas u otra solución para refrescar tu casa que no necesite instalación, como un aire acondicionado portátil.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Lidl, Compradicción
