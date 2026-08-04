Lidl tiene el escritorio para los peques de la casa que es perfecto para la vuelta al cole: tiene inclinación y altura ajustables

Cada vez queda menos para la vuelta al cole, por lo que va siendo un buen momento para ir comprando el material escolar. Y si este año quieres comprar un escritorio para el peque de la casa, Lidl ahora mismo tiene el de Livarno Home por solo 67,99 euros.

Como alternativa por si estás buscando un escritorio elevable motorizado, el de Sanodesk se encuentra en Amazon por 99,99 euros y cuenta con algunas particularidades que no vemos en el de Lidl, como es el caso de función de memoria de cuatro alturas o gancho para auriculares.

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Un escritorio elevable con ajustes en inclinación y altura

Ahora bien, el escritorio de Livarno Home destaca principalmente por el precio, pero también por todo lo que ofrece. En este sentido, nos encontramos ante un escritorio que cuenta con siete niveles de inclinación y seis niveles (53,5 - 83 cm) en altura. Es ideal para evitar que los peques de la casa estén sentados todo el rato.

También viene con un cajón que sirve para guardar libros, cuadernos o lápices y el tablero incorpora una regla. El tablero es bastante amplio, la estructura es de metal y, según la tienda, cuenta con revestimiento de polo y las esquinas vienen con tapas protectoras.

También cabe destacar que este escritorio soporta un peso máximo de 40 kg y tiene unas dimensiones de 110 x 53,5 x 59,5 centímetros. Además, incluye el material de montaje y las instrucciones.

⚡ EN RESUMEN: Escritorio Livarno Home de Lidl ✅ LO MEJOR Los ajustes en inclinación y altura , ideal para dibujar y para evitar que los peques estén sentados demasiado tiempo.

, ideal para dibujar y para evitar que los peques estén sentados demasiado tiempo. La cajonera que tiene espacio para libros, cuadernos y lápices. ❌ LO PEOR Únicamente está disponible en color blanco. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un escritorio para el peque de la casa que permita ajustar la altura sobre todo para que así no pase tanto tiempo sentado entre las clases y los momentos para hacer deberes en casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un escritorio motorizado que permita regular la altura y guardar memorias para que se pueda utilizar de forma más cómoda.

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Imágenes | Livarno Home

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