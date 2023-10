Leroy Merlin tiene el termostato inteligente ideal para controlar la factura de luz y gas con un 55% de descuento

El invierno se acerca y pronto pasaremos de buscar dispositivos para refrescar la habitación a querer aumentar la temperatura. Para controlar la calefacción sin disparar la factura de luz o gas, este termostato inteligente Tado V3+ está por 99,99 euros en Leroy Merlin.

Comprar el termostato inteligente Tado V3+ al mejor precio

Con un precio habitual de 219,99 euros, cae hasta los 99,99 euros en Leroy Merlin, ahorrándonos 120 euros antes de que llegue el invierno.

Esta marca cuenta con un modelo básico para la gente que no necesite un kit tan grande o no quiera gastarse ese extra de dinero. No cuenta con pantalla táctil, pero con la app y su compatibilidad con los asistentes de voz, se puede controlar la temperatura fácilmente de forma remota.

Este termostato inteligente ofrece funciones como geofecing, que permite activar la calefacción incluso desde fuera de casa. Es compatible con Alexa, HomeKit de Apple o Google Assistant.

Su instalación es bastante sencilla, ya que simplemente hay que reemplazar el termostato de cable convencional que tenemos en casa por este dispositivo.

