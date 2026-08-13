iRobot deja a precio de liquidación su Roomba con navegación LiDAR y cepillos antienredos para hogares con mascotas

Si tienes poco tiempo para limpiar la casa, un robot aspirador puede convertirse en tu mejor aliado. Hay muchos modelos en las tiendas, pero si además buscas un buen precio, ojo a lo que tiene MediaMarkt: el iRobot Roomba 115 Combo por 169 euros en lugar de 249 euros. Eso sí, únicamente estará hoy de oferta.

Un robot aspirador con función de aspiración y fregado

El iRobot Roomba 115 Combo es un robot aspirador que resulta útil por su doble función de aspiración y fregado, lo que nos permite tener la casa más limpia. Además, este modelo ofrece una potencia de succión de 15.000 Pa, una cifra bastante alta e ideal para hogares con mascotas.

Uno de los puntos más destacables es que el robot aspirador cuenta con LiDAR, un sistema de navegación que permite crear mapas para limpiar de forma más precisa y organizada. Y esto es especialmente útil para que diariamente podamos limpiar la casa en poco tiempo.

Y... hablando de tiempo, la batería ofrece una autonomía de aproximadamente dos horas, suficiente para pisos pequeños y medianos. También incluye mopa de microfibra lavable, cuenta con cepillos antienredos y desde la app se puede configurar la intensidad de fregado, el número de pasadas y mucho más.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iRobot Roomba 115 Combo hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con navegación LiDAR.

Tiene doble función de aspiración y fregado.

Sus cepillos son antienredos. ❌ LO PEOR No incluye base de autovaciado.

Únicamente estará hoy de oferta. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador económico que te permita aspirar, fregar e incluso mapear la casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un robot aspirador con base de autovaciado o con otro sistema de fregado.

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Imágenes | iRobot

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