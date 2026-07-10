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Hoy en Lidl rebajada esta lámpara LED con pinza para el escritorio que cuesta la mitad que la de Ikea

Una lámpara minimalista que no ocupará espacio en la mesa

Lampara Led Con Pinza Lidl
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Si estás buscando una iluminación auxiliar para tu zona de estudio, un rincón de lectura, el cabecero de la cama o tu zona de trabajo, no necesitas gastar una fortuna. Lidl ha rebajado hoy (en sus ofertas del día) esta lámpara LED con pinza Livarno Home, dejándola a un precio imbatible: 7,99 euros. Una oportunidad perfecta para ahorrar, sobre todo si tenemos en cuenta que su rival directo en el catálogo de Ikea (la lámpara NÄVLINGE) cuesta más del doble: 16,99 euros.

Lámpara LED con pinza

Lámpara LED con pinza

PVP en Lidl — 7,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Foco con pinza NÄVLINGE

Foco con pinza NÄVLINGE

PVP en Ikea — 16,99
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Esta oferta solo estará disponible hoy en la web de Lidl, así que si no llegas a tiempo a este chollo, en Amazon tienes otra alternativa al mismo precio (7,99 euros). Se trata de este flexo de escritorio con pinza Solmira con brillo ajustable a tres niveles y que tiene 12 bombillas LED blancas. 

SOLMIRA Flexo de Escritorio con Pinza, 12 LED Ajustables, Blanca, Certificado CE y RoHS

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Hoy en Amazon — 7,99
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Una lámpara minimalista y perfecta para trabajar o estudiar cuando la luz natural cae

Lampara Led Con Pinza Livarno Home De Lidl

Cuando buscamos este tipo de focos ligeros y funcionales, el referente que a todos nos viene a la mente es el famoso foco de pinza NÄVLINGE de Ikea. Sin embargo, la propuesta de la cadena alemana no solo cuesta la mitad, sino que ofrece buenas prestaciones.

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Mientras que el modelo de Ikea ofrece un flujo luminoso de 220 lúmenes y una potencia de 1,9 W, la alternativa de Livarno Home en Lidl sube la apuesta hasta los 320 lúmenes con una potencia de 3,5 W. Esto se traduce en una luz blanca cálida notablemente más brillante y eficiente para trabajar o leer sin forzar la vista.

Ambos modelos comparten un diseño muy similar con cuello de metal completamente flexible que permite orientar el foco con total libertad. La lámpara de Lidl cuenta además con una pinza de sujeción muy resistente que incluye almohadillas protectoras, diseñadas para no dañar los bordes de tu mesa, estanterías o muebles.

⚡ EN RESUMEN: oferta para lámpara led con pinza livarno home de lidl hoy

 LO MEJOR

  • Protección para tus muebles: la pinza incluye almohadillas protectoras. No ralla la madera de las mesas ni los lacados de las estanterías al morderlos.
  • Eficiencia: su consumo es de apenas 3,5 W, por lo que puedes tenerla encendida horas sin que afecte a la factura de la luz.

❌ LO PEOR

  • Luz integrada (no reemplazable)... Las bombillas LED vienen fijadas de fábrica. Si en unos años el LED se funde o falla, tienes que tirar la lámpara entera, no puedes cambiar la bombilla.
  • No es regulable... Tiene un único nivel de intensidad y una sola temperatura de color (luz blanca cálida). No puedes suavizar la luz para usarla de ambiente antes de dormir.

💡 CÓMPRALO SI... Necesitas luz focalizada directa sobre apuntes o libros o en tu mesa de trabajo sin iluminar toda la habitación ni molestar a otra persona. También si tu escritorio es pequeño y un flexo de base te quita espacio para el teclado, el ratón o los papeles.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas durabilidad a largo plazo, será mejor invertir en un flexo tradicional con casquillo para bombillas intercambiables.
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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Webedia y Livarno Home (Lidl)

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