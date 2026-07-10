Hoy en Lidl (y casi a mitad de precio) este tocadiscos Sharp con estilo retro, Bluetooth 5.4 y mando a distancia

Lo retro nunca pasa de moda y menos cuando se trata de los discos de vinilo. Cada vez son más las personas que buscan iniciarse en este mundillo, aunque no es fácil elegir un tocadiscos para empezar a coleccionar vinilos. Si estás buscando uno de calidad y a buen precio, tienes uno en Lidl muy interesante rebajado: se trata del Sharp RP-TT95, disponible ahora por 129,99 euros.

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Si no llegas a tiempo a comprarlo o simplemente buscas una alternativa, quizás te encaje muy bien el Audio-Technica LP60XUSBGM. Este tocadiscos tiene unas prestaciones muy similares y está disponible en Amazon solo por un poco más: 149 euros.

Un tocadiscos con Bluetooth casi a mitad de precio

Volviendo al tocadiscos de Lidl, se trata de un modelo que tiene un PVP de 249 euros, por lo que tenemos un descuento de casi el 50 %. El Sharp RP-TT95 es un modelo que tiene un diseño minimalista y retro, por lo que va a quedar bien prácticamente en cualquier sitio donde lo queramos poner. Destaca, también, por ser un dispositivo muy fácil de usar.

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Una de sus mejores características es que cuenta con Bluetooth 5.4. Eso nos permite no depender de un cable para conectarle unos auriculares o unos altavoces, lo que es cómodo y muy versátil. También viene con un mando a distancia para controlar el tocadiscos sin necesidad de acercarnos a él si, por ejemplo, estamos escuchando música desde el sofá.

Además de todo lo anterior, es compatible con 33 y 45 revoluciones por minuto (por lo que podremos usar vinilos de 7 y 12 pulgadas), cuenta con cambio automático de velocidad y viene con alfombrilla de goma para evitar las vibraciones, un enemigo natural de los tocadiscos.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Sharp RP-TT95 ✅ LO MEJOR Diseño retro y altavoces integrados: Es un tocadiscos con un aspecto retro y minimalista, lo que lo hace fácil de encajar en casi cualquier espacio. Además, viene con altavoces integrados.

Es un tocadiscos con un aspecto retro y minimalista, lo que lo hace fácil de encajar en casi cualquier espacio. Además, viene con altavoces integrados. Bluetooth y mando a distancia: Al tener Bluetooth, se vuelve un dispositivo muy versátil. El mando a distancia es un añadido muy cómodo que no suele estar presente en todos los tocadiscos. ❌ LO PEOR No es un tocadiscos para sibaritas: Es un modelo muy sencillo que viene configurado de fábrica y que no da pie a ajustar el brazo o el portacápsulas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un tocadiscos a buen precio que tenga un diseño retro, Bluetooth y sea muy fácil de utilizar. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un sibarita del audio y quieres tener un modelo más configurable o que puedas actualizar en el futuro.

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Imágenes | Lidl, Sharp

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