Hoy en Lidl (y casi a mitad de precio) este tocadiscos Sharp con estilo retro, Bluetooth 5.4 y mando a distancia

Lo retro nunca pasa de moda y menos cuando se trata de los discos de vinilo. Cada vez son más las personas que buscan iniciarse en este mundillo, aunque no es fácil elegir un tocadiscos para empezar a coleccionar vinilos. Si estás buscando uno de calidad y a buen precio, tienes uno en Lidl muy interesante rebajado: se trata del Sharp RP-TT95, disponible ahora por 129,99 euros.
SHARP Tocadiscos RP-TT95
Si no llegas a tiempo a comprarlo o simplemente buscas una alternativa, quizás te encaje muy bien el Audio-Technica LP60XUSBGM. Este tocadiscos tiene unas prestaciones muy similares y está disponible en Amazon solo por un poco más: 149 euros.
Un tocadiscos con Bluetooth casi a mitad de precio
Volviendo al tocadiscos de Lidl, se trata de un modelo que tiene un PVP de 249 euros, por lo que tenemos un descuento de casi el 50 %. El Sharp RP-TT95 es un modelo que tiene un diseño minimalista y retro, por lo que va a quedar bien prácticamente en cualquier sitio donde lo queramos poner. Destaca, también, por ser un dispositivo muy fácil de usar.
Una de sus mejores características es que cuenta con Bluetooth 5.4. Eso nos permite no depender de un cable para conectarle unos auriculares o unos altavoces, lo que es cómodo y muy versátil. También viene con un mando a distancia para controlar el tocadiscos sin necesidad de acercarnos a él si, por ejemplo, estamos escuchando música desde el sofá.
Además de todo lo anterior, es compatible con 33 y 45 revoluciones por minuto (por lo que podremos usar vinilos de 7 y 12 pulgadas), cuenta con cambio automático de velocidad y viene con alfombrilla de goma para evitar las vibraciones, un enemigo natural de los tocadiscos.
|
⚡ EN RESUMEN: oferta del Sharp RP-TT95
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un tocadiscos a buen precio que tenga un diseño retro, Bluetooth y sea muy fácil de utilizar.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un sibarita del audio y quieres tener un modelo más configurable o que puedas actualizar en el futuro.
También te puede interesar
CREATE/Record Player Retro/Tocadiscos Retro Blanco Roto/Diseño Vintage, Bluetooth, USB, SD, MicroSD,Mp3, Sonido estéreo, 3 velocidades de reproducción, para Todo Tipo de vinilos
Sony PS-LX3BT Tocadiscos Inalámbrico Bluetooth con Reproducción automática, Transmisión por Correa, Preamplificador Fonográfico Integrado, 2 velocidades y Cubierta Antipolvo, Negro
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Lidl, Sharp
En Xataka | Mejores tocadiscos. Cuál comprar y seis recomendaciones para todos los bolsillos
En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados
Ver 0 comentarios