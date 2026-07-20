Hoy en Lidl: el aspirador multiusos de Kärcher con descuento y que es ideal para dejar impecable la casa, el coche y la terraza

En Lidl estamos acostumbrados a ver dispositivos de muchas marcas, como auriculares Anker o algunos gadget para la cocina de Silvercrest. También estamos viendo en las últimas semanas cómo llegan a Lidl (tanto a la página web como a las tiendas) dispositivos de limpieza Kärcher, como es el caso de este aspirador en húmedo y seco. Y ojo, porque encima está rebajado: cuesta 52,99 euros (antes 74,95 euros).

Kärcher aspirador en húmedo y seco 1000 W Hoy en Lidl — 52,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esta Kärcher llegará a las tiendas el próximo 24 de julio, pero ya está disponible en la web de Lidl. Si quieres una alternativa, tienes esta aspiradora Cecotec que cuenta con 1.600 W de potencia, cable de 30 metros y varios accesorios por un poco más: 79,47 euros.

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Un dispositivo de limpieza versátil para el hogar

Este aspirador es una opción que se diferencia bastante de los típicos aspiradores verticales. La razón es que esta Kärcher tiene una potencia de succión mucho más alta que estos, una que de hecho lo hace apto tanto para residuos sólidos como líquidos. De esa forma, podemos usar esta Kärcher si hemos hecho un estropicio en el suelo de la cocina, pero también en el patio, en el jardín o incluso en el coche.

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Su depósito tiene 12 litros de capacidad, por lo que vamos a poder usarla un buen rato antes de tener que vaciarlo. La manguera de aspiración que trae, con mango recto, tiene 1,8 metros de largo. Eso nos va a permitir un alcance bastante alto, pudiendo aspirar de forma cómoda y sin necesidad de hacer movimientos extraños.

Volviendo al depósito, cuenta con un sistema que hace que sea muy sencillo extraerlo y vaciarlo, sin necesidad de hacer nada demasiado complejo. Tiene un cable de cuatro metros que se recoge y que, unido a una asa que trae, hace que se pueda mover fácilmente.

⚡ EN RESUMEN: oferta del aspirador en húmedo y seco de Kärcher ✅ LO MEJOR Un dispositivo de limpieza versátil: Poder aspirar tanto sólidos como líquidos es muy práctico para diferentes escenarios de casa.

Poder aspirar tanto sólidos como líquidos es muy práctico para diferentes escenarios de casa. Gran relación calidad-precio con la oferta: La oferta de Lidl lo coloca a un gran precio, especialmente si estamos buscando un único dispositivo de limpieza para usar en casa, en el jardín o incluso en el coche. ❌ LO PEOR El cable es de cuatro metros: Cuatro metros de cable no son ningún drama, pero puede hacer que lo tengamos que mover más veces de la cuenta buscando enchufes.

Cuatro metros de cable no son ningún drama, pero puede hacer que lo tengamos que mover más veces de la cuenta buscando enchufes. Hace mucho ruido: Es un aspirador potente, lo que implica que va a hacer bastante ruido. No querrás usarlo un domingo por la mañana si es muy temprano. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un aspirador versátil para sólidos y líquidos que puedas usar en varias partes de casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción con un cable más largo o que no tenga directamente para poder moverte con él más fácil.

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Imágenes | Kärcher, Lidl

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