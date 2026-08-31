La heladera más viral de Ninja se pone a tiro en Back Market: la tienes disponible con un muy buen descuento

Pocas cosas hay que sienten mejor cuando hace calor que un buen helado, sorbete o granizado. Puedes comprar en el súper o en una heladería de tu ciudad, pero la opción de hacerlos en casa gana por goleada en términos de poder elegir los ingredientes que te apetezcan en ese momento. De entre todas las heladeras para casa que hay, la Ninja CREAMi Deluxe es una de las mejores. Su precio está por rozar los 270 euros, pero en Back Market la tenemos mucho más barata. Concretamente, por 19,99 euros.

Ninja CREAMi Deluxe heladera con 2 Sabores en 1-10 Programas para Gelato, Sorbete, Granizados, Yogur Helado y Batidos - 2 Tarrinas de 710 ml - Plateado, NC502EU Reacondicionados PVP en Back Market — 159,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esta es solo una muestra, pero en Back Market podemos encontrar otros dispositivos Ninja a muy buen precio. Realmente, hay casi de todo: desde la Ninja CRISPi que tan de moda está, como otras freidoras de aire Ninja, batidoras, parrillas e incluso secadores de pelo.

Una forma de ahorrar (y mucho) al comprar una máquina de hacer helados

Back Market tiene un catálogo grande de productos reacondicionados. Los precios que tienen es complicado que los encontremos en otras tiendas, pero además tendremos 24 meses de garantía en lo que compremos y un período de 30 días de prueba gratis en el que, si no te convence lo que has comprado, lo puedes devolver sin problemas.

La máquina que os comentamos un poco más arriba es la Ninja CREAMi Deluxe, el modelo tope de gama de esta marca. Tiene diez modos diferentes para preparar diferentes recetas, como helados, granizados o batidos. Además, viene con dos tarrinas que podremos configurar con la máquina para tener dos sabores en un mismo recipiente y así crear mezclas riquísimas.

⚡ EN RESUMEN: oferta lenovo legion 5 gen 10 ✅ LO MEJOR Precio muy atractivo: Aprovechando esta heladera de Back Market podemos ahorrar bastante con respecto a lo que cuesta normalmente.

Aprovechando esta heladera de Back Market podemos ahorrar bastante con respecto a lo que cuesta normalmente. Diez tipos de recetas: Podemos usarla para hacer helados, pero también otras recetas como granizados o batidos. ❌ LO PEOR Es reacondicionada: Aunque tiene garantía y está reacondicionada por expertos, no a todo el mundo le gustan este tipo de dispositivos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una de las heladeras de Ninja y quieres hacerte con ella sin pagar lo que suele costar normalmente en otras tiendas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres una opción más económica o directamente no te gustan los dispositivos reacondicionados.

Otros dispositivos Ninja con muy buen precio en Back Market

De entre todos los dispositivos Ninja que tenemos en Back Market disponibles, os dejamos tres de ellos que nos parecen buena opción:

Horno exterior para pizza Ninja Artisan por 199,99 euros (en lugar de 349,99 euros).

por 199,99 euros (en lugar de 349,99 euros). Cafetera Ninja Prestige por 149,99 euros (en lugar de 279,99 euros).

por 149,99 euros (en lugar de 279,99 euros). Freidora de aire de cristal Ninja CRISPi Pro por 149,99 euros (en lugar de 249,99 euros).

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Imágenes | Ninja

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