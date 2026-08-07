Haciendo números, este portátil gaming rebajado es una opción ideal si estás buscando un equipo de gama alta

Un cálculo rápido: vamos a bichear en una tienda especializada como PcComponentes para ver cuánto nos costarían algunas piezas para montar un PC gaming con:

Todo eso nos deja una cuenta total de unos 2.350 euros, pero con el problema de que nos falta agregar a la cuenta piezas fundamentales como el procesador, la placa base o la fuente de alimentación. Esta cuenta es una prueba de que, debido al precio de la memoria RAM y el almacenamiento, portátiles como este de Gigabyte son una opción muy interesante para gastar menos dinero: está rebajado en Coolmod hasta los 2.499,95 euros. Y tiene especificaciones parecidas.

Portátil Gigabyte AORUS Master 16 BYHC5ESE64SP U9-275HX RTX 5080 32GB 1TB 16" W11P PVP en Coolmod — 2.499,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un portátil de gama alta para jugar durante años

Esta oferta de Coolmod es especialmente recomendable para ti si estás buscando un portátil de gama alta. El PVP del mismo roza los 3.500 euros, por lo que estamos ante un descuento de 1.000 euros. Como ya os hemos anticipado más arriba, es un equipo que viene con una RTX 5080, una de las mejores tarjetas gráficas que hay actualmente.

Con ella, vamos a poder jugar a cualquier juego a 1440p o 4K con un gran rendimiento, todo sin olvidar la compatibilidad con el DLSS 4.5. Además de esto, cabe señalar que es un portátil con una pantalla OLED de 16 pulgadas con tecnología antirreflectante, lo que nos permitirá disfrutar de partidas con un negro puro y muy buen contraste. También de fluidez, puesto que tiene 240 Hz.

Este Gigabyte trae también un muy buen procesador como es el Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB de RAM de tipo DDR5 y 1 TB de SSD. Todo ello hace que sea un portátil gaming top y que, si estás buscando un equipo de gama alta, sea una muy buena opción de compra ahora que está rebajado en Coolmod.

⚡ EN RESUMEN: oferta portatil gigabyte aorus ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: El descuento que tiene ahora mismo en Coolmod hace que este Gigabyte vuelva a su precio más bajo de siempre.

El descuento que tiene ahora mismo en Coolmod hace que este Gigabyte vuelva a su precio más bajo de siempre. Un equipo para jugar muchos años: Su tarjeta gráfica, memoria y procesador hacen que sea un ordenador que te permitirá jugar durante años sin problemas. Y con muy buen rendimiento.

Su tarjeta gráfica, memoria y procesador hacen que sea un ordenador que te permitirá jugar durante años sin problemas. Y con muy buen rendimiento. Su pantalla OLED: La pantalla OLED ofrece una calidad de imagen y color muy superior a los paneles IPS que montan otros portátiles. ❌ LO PEOR Es un ordenador pesado: Como la mayoría de portátiles gaming, este Gigabyte es bastante pesado. Son 2,73 kg de ordenador. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador gaming de gama alta para jugar a cualquier videojuego exigente con un rendimiento sobresaliente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un portátil gaming más económico o quieres un ordenador más ligero para transportarlo a todas partes.

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Imágenes | Gigabyte

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