Gran diagonal y gran descuento: esta smart TV 4K Philips de 70" con Android y Ambilight es un chollo a 679 euros en Pccomponentes

Si te toca cambiar de televisor y buscas un modelo de gran diagonal para disfrutar de las mejores series en las principales servicios de streaming con una experiencia casi de cine, ojo a la Philips 70PUS7956 porque desploma su precio un 27% hasta los 679 euros con envío gratis.

Comprar la Philips 70PUS7956 al mejor precio

Esta Philips 70PUS7956 se enmarca dentro gama media de la firma para 2021 y su PVP era de 1099 euros, pero como ves en PcComponentes te la llevas a 679 euros, una ganga para sus prestaciones.

Este smart TV 4K cuenta con un panel VA Edge LED con Ambilight en 3 lados para una experiencia más inmersiva y es compatible con contenido HDR10+ y Dolby Vision, así como con sonido Dolby Atmos.

Gracias a que integra Android TV como sistema operativo disfrutarás de una experiencia ágil y no te faltarán aplicaciones.

Por sus características este es un gran candidato para amantes del cine y las series, no así de los juegos, ya que carece de tecnologías específicas para exprimir las bondades de consolas de última generación como HDMI 2.1. No obstante, si no es lo tuyo o te apañas con tu PS4, con esta disfrutarás de una impactante experiencia por lo impresionante de su pantalla.

