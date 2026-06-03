El Google Pixel 10 vuelve de oferta por todo lo alto: roza su precio mínimo en la versión de 256 GB

¿Cuántas ofertas hemos visto en el Google Pixel 10? Desde luego que no han sido pocas, y parece que no van a cesar a corto plazo. De hecho, MediaMarkt ahora mismo acaba de lanzar una de las mejores que hemos visto hasta el momento (y roza su precio mínimo), y es que durante su campaña Ofertas Mundial se encuentra rebajado por 699 euros, y no es precisamente en su configuración mínima de almacenamiento.

Vuelve de oferta, y por la puerta grande

El Google Pixel 10 que podemos encontrar de oferta en MediaMarkt es el que cuenta con una configuración de 256 GB de almacenamiento y no la mínima de 128 GB. Esto es un buen aliciente sobre todo si queremos guardar información en local y no en la nube, ya sean fotografías o vídeos.

En cualquier caso, estamos ante un móvil especialmente interesante por su formato, sobre todo en lo relacionado con su pantalla de 6,3 pulgadas que es ideal para las personas que busquen un tamaño compacto. Su tasa de refresco es de hasta 120 Hz, por lo que se ve muy fluida, y su brillo es bastante alto para que puedas ver la pantalla perfectamente en exteriores.

Pero si hay algo en lo que destaca el Google Pixel 10 es en el apartado fotográfico. Quizás no lo haga tan bien como sus hermanos mayores, pero sí se desenvuelve perfectamente gracias a sus sensores (sobre todo los traseros) y a su fotografía computacional.

⚡ EN RESUMEN: oferta del google pixel 10 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : no solo ofrece una muy buena calidad de imagen, también alcanza una alta tasa de refresco y un buen nivel de brillo.

: no solo ofrece una muy buena calidad de imagen, también alcanza una alta tasa de refresco y un buen nivel de brillo. Su apartado fotográfico, donde destaca sobre todo la fotografía computacional. ❌ LO PEOR Su carga rápida : Google se ha quedado por debajo de la competencia al ofrecer 30W en el Pixel 10.

: Google se ha quedado por debajo de la competencia al ofrecer 30W en el Pixel 10. Su procesador se queda por detrás de la competencia. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres un móvil pequeño que se desenvuelva bien en el apartado fotográfico, que tenga una buena pantalla y que además cuente con 256 GB de almacenamiento interno. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un móvil para jugar sobre todo, ya que precisamente el Google Pixel 10 se queda por debajo de la competencia.

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Imágenes | Pepu Ricca, Google

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