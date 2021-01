El gadget de menos de 50 euros que mejoró mucho mi vida: las recomendaciones de los editores de Xataka

Puede que renovar el ordenador, comprar la última consola de turno o hacerse con un teléfono buque insignia te ofrezcan una gran experiencia en tu día a día, pero a veces encontramos gadgets, dispositivos y accesorios que acaban convirtiéndose en imprescindibles en nuestro día a día sin necesidad de una inversión elevada. Hemos preguntado a los editores de Xataka por esos gadgets de menos de 50 euros que han mejorado considerablemente su vida.

Google Home Mini/Nest Mini

La recomendación de Gabriela González

El gadget más barato y útil que tengo en casa es probablemente el Google Home Mini o Nest Mini (39 euros). Tengo un trío conectados en diferentes habitaciones y los uso más que todo para escuchar música (hasta en el baño) o rara vez podcasts, y también para poner temporizadores en la cocina.

Con la cantidad de ofertas que salen del trasto no he ni llegado a los 50 euros entre los tres. Y por ese precio siempre me sorprende la buena calidad de sonido que tienen, en mi opinión mejor que los Echo Dot de Amazon, que tengo uno de esos pero sin Echo Sub no suena tan decente como los altavoces mini de Google.

La recomendación de Amparo Babiloni

Mi gadget preferido por menos de 50 euros es sin duda el Google Home Mini (ahora Nest Mini) (39 euros). De hecho, tengo dos: uno en el salón y otro en la habitación, además de un Nest Hub en la cocina. Los uso como altavoz para escuchar música o podcasts, para encender las luces, para lanzar vídeos al Chromecast, como temporizador y alarma, para añadir cosas a la lista de la compra o resolver cualquier duda. Los tengo ya desde hace años y sigue siendo un imprescindible en mi casa.

Soporte de juego para móvil

La recomendación de Antonio Ortiz

Con xcloud y el soporte nativo para el mando de Xbox en algunos juegos Android, este soporte (17,99 euros) se ha convertido en un gran compañero tanto de viajes como en casa, cuando quiero tumbarme, echar un par de partidas a juegos potentes y no seguir sentado delante del ordenador (además de que la tele de casa está muy disputada).

PowerA - Soporte de juego para móvil Moga para mandos inalámbricos de Xbox (Xbox One) PVP en Amazon 17,99€

Logitech M570

La recomendación de Juan Carlos López

El periférico de menos de 50 euros que se ha hecho un hueco irremplazable en mi día a día es mi trackball M570 de Logitech (44 euros). De hecho, llevo una década y media utilizando dispositivos de este tipo, y dudo mucho que en el futuro decida volver a un ratón convencional.

Me gusta por su fantástica ergonomía, por el poquísimo espacio que ocupa sobre mi escritorio debido a que, a diferencia de un ratón, no es necesario moverlo por su superficie; y también por su autonomía (las pilas me duran entre 18 y 20 meses utilizándolo prácticamente a diario).

Aun así, no es perfecto. No me parece la mejor opción para llevar a cabo operaciones que requieren una gran precisión. Y, además, los trackballs son más exigentes con la limpieza que los ratones, por lo que tendremos que limpiar la bola y su compartimento con cierta frecuencia para que rinda al máximo. Cuando lo compré pagué por él 75 euros, pero actualmente es posible conseguirlo sin dificultad por poco más de 40 euros.

Logitech M570 Trackman Ratón Trackball Inalámbrico, 2.4 GHz con Receptor USB Unifying, Botón Rueda, Batería 18 Meses, PC/Mac/Portátil, Negro PVP en Amazon 44,01€ PVP en PcComponentes 67€

Adaptador hub USB-C de Anker

La recomendación de Cristian Rus

Uno de los dispositivos que más agradecido estoy por haber adquirido es el Anker USB-C Hub PowerExpand+ (45 euros). Se trata de un adaptador que me permite expandir considerablemente las opciones del puerto USB-C de mi MacBook Pro.

Por alrededor de 45 euros este hub multiplica por siete las opciones de un puerto USB-C en el ordenador. Además de dos puertos USB-A, también ofrece conexión HDMI, lector de tarjetas y (lo que me parece más importante) opción para cargar el ordenador mediante el propio hub. Una compra totalmente recomendada si se trata de buscar un buen adaptador USB-C.

Anker Adaptador hub USB-C, hub USB-C 7 en 1 PowerExpand+, con USB-C a HDMI de 4K, Power Delivery de 60 W, Ethernet de 1 GB/s, 2 Puertos USB 3.0, lectores de microSD, para portátiles USB-C PVP en Amazon 45,99€

Echo Dot

La recomendación de Antonio Sabán

El gadget de menos de 50 euros que he mejorado mi vida este 2020 es el Amazon Echo Dot 3. Siempre digo que sigo sin ser muy amigo de los altavoces inteligentes, porque no contestan bien a lo que pido, no me entienden, etc. Esa frustración con ciertos comandos acaba pesando más que las alegrías que me dan por otra parte, pero lo cierto es que el poder pedir que reproduzca música por Spotify es un lujo.

Como su sonido es decente pero no de gran calidad, conecto mis altavoces JBL a su puerto jack, y así consigo una experiencia mucho mejor. También es un lujo que funcionen como altavoces de Spotify Connect, con lo que, mientras escucho música o podcasts con mi móvil, puedo enviarlos al Echo, que recibe contenidos de forma instantánea (a diferencia de un Chromecast o incluso HomePod).

Amazon Echo Dot (3.ª generación) tela de color antracita + Amazon Music Unlimited (6 meses GRATIS con renovación automática) PVP en Amazon 39,99€

Soporte de móvil vertical

La recomendación de Enrique Pérez

Para los que trabajamos en casa, tener el móvil al lado del ordenador es algo muy habitual. Y puede parecer una tontería, pero la diferencia entre tenerlo tumbado o de pie es muy grande. Con el soporte puedo ver las notificaciones, puedo enviar mensajes sin tener que cogerlo con la mano y en definitiva, puedo utilizarlo de manera rápida sin esfuerzo. Pocas veces un dispositivo tan económico cambia tanto nuestro escritorio.

UGREEN Soporte Móvil, Universal Multiángulo Soporte Ajustable, Soporte Plegable de Aluminio para Teléfono, Compatible con Xiaomi Redmi Note 9, A2, Mi 9, iPhone 12, 12 Pro, 11, XR, XS, Samsung S10 S9 PVP en Amazon 12,74€

CheerPod

La recomendación de Jesús Quesada

Ahora que los iPad soportan ratón o trackpad de forma nativa son más que nunca una herramienta que puede servir para la productividad de ciertos sectores. Sin embargo, el mío de 12,9" no tiene prácticamente opciones de terceros fabricantes (Logitech, el Folio Touch que lanzaste para el de 11", por favor, también para el de 12,9"), y no estoy dispuesto a gastarme 400 euros por el Magic Keyboard de Apple.

Así que de momento estoy optando por seguir con mi Smart Keyboard Folio y utilizar un ratón externo, y hace unos días me llegó el CheerPod (54 dólares), un diminuto ratón de 2,6" con superficie táctil y puntero láser que se puede llevar a cualquier parte y con una autonomía lo suficientemente amplia para no tener que preocuparse a menudo por su carga (alrededor de un mes, aunque todo depende del uso que se le dé).

Actualmente se puede adquirir en Indiegogo por unos 44 euros. Una de sus funciones más curiosas es que se puede usar tanto en una mesa como sujetándolo con la mano en el aire, navegando mediante gestos táctiles (no es exactamente un Air Mouse como el de los televisores de LG). Por su relación precio-prestaciones, creo que es muy interesante.

Alfombrilla XXL

La recomendación de José García Nieto

No es un gadget al uso, pero sí puedo decir que ha mejorado mucho mi vida. Hablo de la alfombrilla XXL que llevo usando desde que renové el ordenador. Yo juego en PC y, como tal, uso un ratón que, además, estoy moviendo todo el rato. Cosas de los MMORPG y los shooters. Por eso me es imprescindible tener una buena cantidad de espacio para tener libertad a la hora de hacer movimientos bruscos con el ratón.

Mi alfombrilla XXL es muy sencilla, no tiene mucha historia. Lo único llamativo es que tiene un RGB configurable en los bordes, pero nada más. En cualquier caso, lo que me gusta es que es muy grande, así que puedo tener el teclado a un lado y el ratón al otro, con muchísimo espacio para mover la mano tranquilamente. El ratón se desliza más suavemente y tengo más precisión al apuntar, por ejemplo. Una maravilla, vaya.

Tempest Mousepad Alfombrilla Gaming RGB PVP en PcComponentes 17,25€

Soporte extensible de micro y móvil

La recomendación de John Tones

No exactamente tecnología punta, pero desde luego sí un invento que me ha facilitado mucho la vida a la hora de planificar vídeos y podcasts.

Se trata de un brazo extensible, como los de los flexos de toda la vida, pero con una serie de añadidos que permiten tener a punto un miniestudio de grabación: un soporte de micro (con un adaptador de tornillo) que se adapta a cualquier tamaño y estilo de micrófono y un par de extras muy útiles.

Por una parte, un filtro pop de doble capa que mejora el sonido de las grabaciones y por otro, un soporte para móvil -también adaptable a cualquier tamaño-, perfecto para grabaciones rápidas, e incluso para disponer fácilmente una grabación con cámara auxiliar.

Al ser un brazo que fácilmente puedo girar y apartar, me permite tenerlo siempre instalado, con el micro preparado, y las grabaciones se solventan mucho más rápido que cuando tenía que montar de cero.

Gifort Soporte de Micro Mesa, Soporte para Micrófono Ajustable con Araña, Filtro Anti-Pop, Clip de Micrófono et Adaptador, Brazo de Tijera Extensible para Blue Yeti y Otros Micrófonos PVP en Amazon 25,99€

Kit De Carga Y Juega de Microsoft

La recomendación de Yúbal Fernández

El pasado año compré una Xbox Series X, la primera Xbox tras haber tenido PS2, PS3 y PS4, y una de sus diferencias es que el mando de control funciona con pilas. Entiendo que eso tiene ventajas como poder simplemente cambiar las pilas por otras cuando se gastan y no tener que poner el mando a cargar, usar pilas recargables y demás, pero soy una persona simple acostumbrada a los mandos con batería.

Por eso, acabé comprando el Kit de Carga y Juega (19,99 euros) de Microsoft para Xbox, que es una batería que puedes colocar en vez de las pilas del mando de Xbox One y Series X.

Esto convierte el mando en uno a batería que hay que cargar de vez en cuando, a lo que estaba acostumbrado vaya, y es algo que no he dejado de utilizar. Lo bueno es que si alguna vez se me descarga en medio de una partida importante, siempre podré recurrir a las pilas si no puedo dejarlo cargando

Mandos USB SNES

La recomendación de Javier Lacort

Con la pandemia y el toque de queda pasamos aún más tiempo en mi casa. Los videojuegos que yo juego no suelen ser del agrado de mi novia, así que para jugar juntos compramos un par de mandos USB con el diseño de los de SNES. Tiramos de emulador con el portátil conectado a la TV para jugar a los títulos de nuestra infancia. Diez euros de feliz nostalgia consolidada.

QUMOX 2 x Nintendo Juego de PC Gamepad Controlador SFC Mando de Juego para Super Famicom Windows PC USB PVP en Amazon 12,89€

Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic y Google Home Mini

La recomendación de Sam Fernández

Por suerte, hay gadgets muy baratitos que te pueden hacer el apaño en multitud de ocasiones. Por ejemplo, yo tengo auriculares inalámbricos “caros” para casi todo pero en ciertos momentos utilizo los Xiaomi Mi True Wireless 2 Basic (30 euros), que se encuentran fácil por debajo de 35 euros incluso en tiendas oficiales. Y el Google Home Mini (Nest Mini en las últimas versiones) trabaja en mi casa a destajo y lo compré por 39,99 euros en su momento.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic Auriculares Inalámbricos Bluetooth, Control Tactil Auricular, Bluetooth 5.0, Estéreo, Micrófono Dual Reducción de Ruido de Llamada, Blanco PVP en PcComponentes 29€ PVP en Amazon 30,59€

Fire TV Stick

La recomendación de Frankie MB

Cambiarme la vida son palabras mayores, pero el Fire TV Stick (27,99 euros) marcó la diferencia en un año en el que pasar más tiempo en casa de lo normal no era opcional y tanto Disney + como Netflix un combo perfecto para cerrar el día.

Pese a que tengo una smart TV, el extra de comodidad se nota. ahora lo gestiono de manera mucho más sencilla y directa con el mando del Fire TV: enciendo la tele y con un simple botón ya estoy eligiendo peli o serie desde el menú principal y sin pasos intermedios. Si es que no uso a Alexa, claro.

A lo que hay que sumar que además puedes pedirle a Alexa que te ponga música o una Skill de yoga y meditación. Un invento 100 % recomendable como regalo y todavía más para disfrute propio.

Presentamos el Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa | Lite (sin controles del TV), streaming HD, modelo de 2020 PVP en Media Markt 27,99€ PVP en Amazon 29,99€

Razer Kraken X

La recomendación de Jesús León

A pesar de contar ya con algunos auriculares para todo tipo de uso, este año me lancé a por unos específicos para gaming. Así, me hice en una buena oferta con los Razer Kraken X (59 euros) por apenas 39 euros (su precio habitual suele rondar los 60). Son muy cómodos, ligeros, con micro incorporado y estupenda calidad de sonido por su rango de precios. Se han convertido en mis auriculares indispensables para multimedia en el PC, gaming y videoconferencias.

Razer Kraken X - Auriculares para juegos (auriculares ultraligeros para juegos para PC, Mac, Xbox One, PS4 y Switch, diadema acolchada, sonido envolvente 7.1) negro PVP en Amazon 59,99€ PVP en PcComponentes 74€

Samsung Wireless battery pack

La recomendación de Iván Linares

Adquirí una batería externa de Samsung con cargador Qi rápido (42 euros) y no puedo estar más contento: la utilizo a diario. No sólo carga a la perfección la mayor parte de dispositivos, también ofrece carga rápida inalámbrica con la que revivir desde mi Samsung Galaxy Note 20 Ultra al iPhone X.

Incluso lo utilizo para recargar mi Galaxy Watch Active2: me parece un gadget con una excelente relación calidad/precio. Sí me gustaría que tuviese mayor capacidad ya que 10.000 mAh pueden hacerse algo justos si se cargan un par de móviles por Qi. Aun así, cumple perfectamente con mis necesidades.

Broadlink RM Mini3

La recomendación de Javier Pastor

Si tenéis niños es probable que hayan logrado conquistar la tele del salón. En mi casa ha ocurrido eso, y a menudo el volumen al que la ponen es exagerado, así que acababámos dando gritos para que lo bajaran. Para solventarlo compré un pequeño control remoto universal que una vez configurado permite evitar gritos y controlar ese volumen y otras opciones de la tele (y otros dispositivos) desde el móvil. En mi caso fue este Broadlink RM Mini3 (23,99 euros), aunque hay otros productos análogos que cumplen esa función, y creo que pueden ser realmente útiles tanto para este como para otros escenarios".

Broadlink RM Mini3 Smart WiFi IR Control Remoto Universal Smart Home Hub, Todo en uno control infrarojo para todos tus dispositivos – Negro PVP en Amazon 23,99€

Lector tarjetas UGREEN

La recomendación de Ángela Blanco

Los accesorios más sencillos son a veces los más importantes en nuestro día a día y para mí ese dispositivo es mi lector de tarjetas. Yo tengo uno de la marca UGREEN (17,99 euros), pero lo cierto es que son todos bastante similares. Para los fotógrafos o los editores de vídeo como yo, es un gadget imprescindible.

Te lo puedes llevar a cualquier rodaje sin preocuparte de si el ordenador que vayas a tener a mano tiene lector de tarjetas o no, tiene rendija para distinto tipo de tarjetas y además, en mi opinión, es mucho más cómodo de usar que el propio lector de un PC, fundamentalmente por dos motivos: está más accesible y en mi experiencia funciona mejor que el que tienen los ordenadores integrado. Así que para mi recomendadísimo.

UGREEN USB 3.0 Lector de Tarjetas SD/CF/TF/MS, Adaptador de Tarjetas 4 en 1 con OTG para Tarjetas SD/Micro SD/TF/Extreme CF/MS/SDXC/SDHC/MMC, Compatible con Windows10 /8/7/ XP, iMac y Linux PVP en Amazon 17,99€

Logitech K380

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

No sé si "cambiar mucho mi vida" le queda un poco grande, pero para alguien que está al menos ocho horas delante del ordenador escribiendo, elegir un teclado tiene su importancia. Cambié de un iMac a un Mac Mini deshaciéndome del teclado oficial de Apple por el camino, así que buscaba un sustituto a la altura en cuanto a diseño compacto, calidad, durabilidad, teclas y funciones.

...y vaya si lo dí, además pagando menos de la mitad. Está disponible en tres colores (el blanco queda super "Appletecible"), las pilas llevan un año puestas y aún no he tenido que cambiarlas, funciona a la perfección y un extra que me encanta: está también sincronizado con el iPad y conectado a mi smart TV para poder usarlo simplemente pulsando los botones 1-2-3 que veis en la imagen. Un gadget esencial entre mis herramientas de trabajo y una compra maestra.

¿Cuál es el tuyo?

Si tú también cuentas con algún gadget de menos de 50 euros (o que compraste rebajado) que no solo es imprescindible para ti sino que ha mejorado tu vida y te apetece participar, puedes contárnoslo en los comentarios.

