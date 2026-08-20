Estos iPhone reacondicionados de Back Market son una gran opción calidad-precio, y tienen 24 meses de garantía

En apenas unas semanas, Apple realizará la presentación del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, sus dos nuevos teléfonos de este año. Al contrario que en otras ocasiones, la compañía de Cupertino no presentará el iPhone 18, que presumiblemente se retrasará al primer trimestre de 2027. No obstante, hay mucha gente que ni siquiera se plantea hacerse con el último modelo, a pesar de querer dar el salto a iOS. En el caso de que quieran hacerlo gastando lo mínimo posible, los reacondicionados de Back Market son una de las mejores opciones del mercado.

iPhone 14 Reacondicionados PVP en Back Market — 322,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lo mejor de esta tienda es que cuenta con un gran equipo de expertos que dejan los teléfonos reacondicionados en las mejores condiciones. Además, a eso hay que sumar que nos permiten disfrutar de 30 días de prueba, tras los que podemos devolverlos si no nos convence. Pero eso no es lo único, ya que también ofrecen hasta 24 meses de garantía.

Como hemos dicho, muchísimos usuarios buscan modelos antiguos con los que poder dar el salto al ecosistema (o seguir en él) sin necesidad de gastarse una fortuna. Ahora mismo, la tienda cuenta con dos buenos ejemplos:

iPhone 14 por 322,00 euros, una opción equilibrada en buen estado.

por 322,00 euros, una opción equilibrada en buen estado. iPhone 13 por 289,00 euros, una alternativa para quien busque la opción más económica.

iPhone 14

En el caso de que andes buscando un teléfono económico, compacto y con buenas especificaciones, el iPhone 14 sigue siendo una opción bastante interesante. A pesar de ser un dispositivo de 2022, su procesador Apple A15 Bionic sigue funcionando a las mil maravillas para el día a día. Además, su pantalla OLED de 6,1 pulgadas y su sonido son fantásticos, y su cámara principal sigue haciendo fotos realmente buenas. Está disponible por 322,00 euros.

iPhone 14 Reacondicionados PVP en Back Market — 340,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPhone 13

Durante mucho tiempo, el iPhone 13 ha sido "la compra inteligente" para acceder a iOS, y aún se sigue manteniendo como una de ellas. La autonomía de este teléfono supuso un paso adelante en comparación con las anteriores generaciones. Además, su cámara es realmente buena, y comparte el Apple A15 Bionic del iPhone 14. Por tanto, si queremos ahorrarnos un poco más de dinero, es una opción muy inteligente. Está disponible por 289,00 euros.

iPhone 13 Reacondicionados PVP en Back Market — 289,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Back Market, Apple

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