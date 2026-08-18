Tras años con una tele barata, pasé semanas bicheando para sustituirla por un modelo mejor. Elegí este de Samsung y no, no es OLED

Poco antes de la pandemia renové el televisor y compré un Crystal UHD de Samsung, una tele de una gama de entrada que cumplía bastante bien para el uso que le dábamos en casa (ver Netflix y poco más). Hace unos meses dejó de funcionar y tocaba ponerse a bichear para ver qué tele compraba. Por la distancia con respecto al sofá, tenía claro que quería que tuviera 65 pulgadas, pero, ¿qué tecnología de panel era la mejor para mi casa?

Partiendo de la base de que quería un televisor de Samsung porque tengo varios dispositivos de la marca y se integran muy bien en SmartThings, me decanté por un Neo QLED: concretamente el QN80F y te voy a contar qué es lo que más me gusta (y lo que no) de esta tele.

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Un televisor muy versátil que funciona muy bien con consolas

Este televisor fue lanzado por Samsung el pasado 2025 y ya tiene sucesor, por lo que es más fácil encontrarlo a buen precio. Quería probar algo mejor que lo que ya había tenido, por lo que descarté la línea Crystal UHD. Entonces había tres decisiones posibles: QLED, Neo QLED u OLED. ¿Por qué me decanté por la segunda opción? Tres razones: quería un televisor que fuera bueno para gaming, mi salón tiene mucha luz y me da un poco de miedo el quemado que pueden sufrir los OLED (aunque los modelos actuales ya tienen muchas herramientas para evitarlos).

Por partes. Para consolas, va genial. Tiene resolución 4K, tasa de refresco de hasta 144 Hz y puertos HDMI 2.1. Viene bien para conectar una PlayStation 5, pero también un PC gaming, algo que he hecho alguna vez para probar. Esa fluidez es un salto enorme en comparación a mi anterior televisor, que se quedaba en 60 Hz.

Hablemos de la luz. Los televisores Neo QLED de Samsung utilizan retroiluminación MiniLED, que logra, además de un mejor manejo de la iluminación, un nivel de brillo más alto (ideal para combatir reflejos). Esto, unido a la tecnología QLED, hace que muestre colores vivos y un contraste muy mejorado con respecto al televisor que tenía antes. Es cierto que esto último sería mejor en un televisor OLED, pero hay que tener en cuenta que un televisor MiniLED, en general, suele ser más económico.

Para terminar, tres pequeños "peros" que me gustaría comentar. Lo primero es que este televisor no tiene el tratamiento antirreflejos que sí tiene el modelo más caro de la gama Neo QLED, el QN90F. Tampoco tiene un sonido muy potente, aunque nada que una barra de sonido no pueda solucionar sin gastar demasiado. Por último, la diferencia es tan grande con un televisor de gama de entrada que dudo que ya pueda volver a comprar uno.

⚡ EN RESUMEN: televisor samsung neo qled qn80f ✅ LO MEJOR Más económico que un OLED: Puede que no llegue (por poco) a lo que ofrece en contraste e imagen, pero es una opción bastante más económica.

Puede que no llegue (por poco) a lo que ofrece en contraste e imagen, pero es una opción bastante más económica. Versátil, con buena calidad de imagen y nivel de brillo: Impresiona ver el salto en color, brillo y contraste con respecto a un televisor barato.

Impresiona ver el salto en color, brillo y contraste con respecto a un televisor barato. Para gaming, genial: La mayor fluidez que da su tasa de refresco le sienta genial a un PC gaming, pero también a una PlayStation 5 (especialmente, si es el modelo Pro). ❌ LO PEOR Un sonido que no destaca: No suena nada mal, pero le falta potencia y nitidez al sonido. Yo le coloqué una S90D de Samsung y mucho mejor.

No suena nada mal, pero le falta potencia y nitidez al sonido. Yo le coloqué una S90D de Samsung y mucho mejor. Se echa en falta el tratamiento antirreflejos: Hubiera estado genial tener el tratamiento antirreflejos de otros modelos de Samsung, puesto que funciona muy bien. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor versátil, tienes pensado usarlo para jugar y prefieres no dar el salto a un modelo con panel OLED. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres gastar un poco más para tener el tratamiento antirreflejos o directamente quieres apostar por un televisor OLED o incluso Micro RGB.

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