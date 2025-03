Este videojuego de rol compite con lo mejor de Atlus, pero su narrativa es incluso mejor y ahora es muy barato

Hasta hace bien poco tiempo, casi todos los videojuegos que jugaba eran de rol (JRPG), por lo que he probado una enorme cantidad de ellos —algunos muy buenos y otros... no tanto—. Aunque 'Persona 5 Royal' es uno de los mejores que jugado, mi favorito es sin lugar a dudas '13 Sentinels: Aegis Rim', un título que tenemos en Xtralife rebajado para Nintendo Switch por 24,95 euros.

Un JRPG que nada tiene que envidiar a otros títulos más grandes

Explicar de qué trata '13 Sentinels: Aegis Rim' es complicado, sobre todo sin destripar la trama. El videojuego, que está desarrollado por Vanillaware y publicado por Atlus, nos introduce en una historia que se centra en 13 personajes. Sus historias están entrelazadas, pero lo más destacable es la cuidada narrativa que se desarrolla asombrosamente bien a lo largo de las 20 horas aproximadas que dura el juego.

Y digo que se desarrolla asombrosamente bien porque es complicado hacer una buena narrativa cediéndole al jugador la posibilidad de jugar con cualquier personaje sin que esta narrativa, o la historia, se vea afectada. Podemos empezar a jugar con cualquier personaje y desarrollar su historia individual con ciertos límites —en ciertos capítulos tienes que avanzar con otro personaje—.

La historia central tiene mucho que ver con el uso de mechas, que serán clave en el sistema de combate por turnos con vista cenital que podremos desarrollar a nuestro gusto; es decir, podemos avanzar la historia y dejar para después los combates. No quiero destripar nada de la trama, pero ya os adelanto que a mí en lo personal me mantuvo pegado al mando las dos veces que me lo he pasado.

'13 Sentinels: Aegis Rim' se ha convertido por derecho en mi segundo videojuego favorito —el primero es 'Dragon Quest XI'. Siempre lo recomiendo, incluso a los reticentes del género y a aquellos a los que no les gustan los mecha, como es mi caso. Es un título enorme en calidad, pero brilla sobre todo en su historia y en la narrativa.

