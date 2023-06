Este potente mini PC con look gaming es barato y puede ir perfecto junto a la tele de tu salón por menos de 360 euros

Si quieres un mini PC junto a tu televisor y te gusta el look de los equipos gaming, tienes opciones modestas que pueden encajar en tus gustos. Por ejemplo, este ordenador de Acemagician ofrece una configuración solvente por 359,89 euros y además cuenta con envío rápido y gratuito.

ACEMAGICIAN [Personalización de 3 Modos] Mini Ordenador de Juegos, Luces RGB AMD Ryzen 5 5600U 16 GB DDR4 512 GB NVMe SSD Windows 11 Pro AMR5 Mini Ordenador 4K HDMI DP Type-C WiFi 6 BT 5.2… PVP en Amazon (con cupón) 359,89€

Comprar el Acemagician al mejor precio

Este mini PC tiene un precio habitual de 499,99 euros, aunque lo encontramos rebajado a 459,99 euros. De cualquier forma, podemos bajar su precio en 90 euros más si aplicamos el cupón de dicha cantidad disponible en estos momentos. Sólo hay que marcarlo antes de ponerlo en la cesta. Así se nos quedará en 359,89 euros. Disfrutaremos además de envío gratuito y en sólo un par de días si somos usuarios Prime o aprovechamos la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Este Mini PC es un equipo de gama media que luce un look inspirado en el de los PCs gaming, aunque ojo, que no nos engañe su apariencia, porque es un equipo orientado a la ofimática o a darle un uso multimedia, sobre todo porque no cuenta con tarjeta gráfica dedicada ni con un sistema de refrigeración tan complejo como el de los equipos para jugar.

Dispone de luces RGB en su parte exterior y un como decimos, un diseño que se sale de lo habitual en este tipo de dispositivos. Además, destaca por contar con Windows 11 Pro de serie.

Viene configurado con un procesador Ryzen 5 5600U con gráfica integrada y se redondea con 16 GB de RAM y con un SSD con 512 GB de capacidad. Su RAM además es intercambiable y permite incluso instalarle un segundo SSD, soportando hasta 4 TB.

Se puede configurar en tres modos de uso que cambian el nivel de ruido con el que trabaja, adaptándose así a nuestras necesidades en cada momento.

Además, soporta perfectamente el 4K y cuenta con conectividad WiFi 5E y Bluetooth. Lleva también conector de red RJ-45 Ethernet y ofrece, en su parte frontal un par de puertos USB-A 3.0 más un USB Tipo-C y salida de audio jack de 3,5mm y en su parte trasera cuenta con dos puertos USB-A 3.0 más, más salida HDMI 2.0 y DisplayPort.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Acemagician

En Xataka Selección | Este Mini PC con Ryzen 7, 16 GB de RAM y Windows 11 es muy potente y no cuesta ni 320 euros con cupón

En Xataka | La mega-guía de discos duros SSD: tipos, tecnología y cómo elegir el mejor para nuestro PC