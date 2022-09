Este portátil barato para jugar y trabajar es todo un chollo con Ryzen 7 y GTX1650 y sólo cuesta 699 euros

Tanto si estás buscando un equipo para trabajar como si lo que quieres es un equipo gaming y no eres demasiado exigente en cuanto a potencia gráfica, este portátil es de lo más barato que puedes comprar para que nunca te falte músculo: el ASUS ROG G513IH-HN008 es un equipo más que interesante y lo puedes encontrar más barato que nunca, por sólo 699 euros con envío gratuito incluido.

ASUS ROG G513IH-HN008 - Ordenador Portátil Gaming de 15.6" Full HD (Ryzen 7 4800H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GTX 1650-4GB, Sin Sistema Operativo) Gris - Teclado TouchPad QWERTY Español Hoy en Amazon por 699,00€ PVP en PcComponentes 992,01€

Comprar el ASUS ROG G513IH-HN008 al mejor precio

Si aprovechas este precio en Amazon, te estarás llevando un equipo cuyo precio recomendado estaba en los 1.089 euros. Ahora nos lo dejan rebajado en unos 50 euros extra sobre los 749 que venía costando últimamente, por lo que tendremos un portátil potente por sólo 699 euros. En el precio además, se incluye el envío gratuito, y si somos Prime podremos tenerlo en casa mañana mismo.

Este ASUS ROG G513IH-HN008 es un portátil potente que nos permitirá jugar a condición de nos er demasiado exigentes en cuanto a prestaciones gráficas. Cuenta con una pantalla IPS de 15 pulgadas Full HD a 144 Hz y pesa 2,1 Kg. Lleva teclado retroiluminado RGB aunque sin pad numérico y viene sin sistema operativo de serie.

En cuanto a su configuración, monta un procesador AMD Ryzen 7-4800H, potente y enfocado al rendimiento gráfico aunque no de última generación. Éste viene acompañado de una gráfica que no es ni la más potente, ni la más reciente, una GTX1650 con 4 GB de memoria dedicada, motivo por el que decimos que no es el más adecuado si pretendemos hacer que corra juegos de última generación o demasiado exigentes.

No falla en cuanto a RAM, con unos suficientes 16 GB, y lo mismo con el SSD de 512 GB de capacidad en este caso.

Por lo que a conectividad y posibilidades de amplliación, dispone de WiFi y Bluetooth, así como de la habitual salida HDMI que nos permitirá conectar el equipo a un monitor externo. Además, lleva tres puertos USB 3.2 Tipo-A, más un USB 3.2 Tipo-C con soporte para DisplayPort.

