Este móvil Xiaomi se desploma en Amazon y tiene una batería monstruosa de 6.500 mAh para olvidarte del cargador el fin de semana

Antes, comprar un móvil de menos de 300 euros implicaba sacrificios: o la cámara daba pena de noche, o la batería había muerto antes de la hora de la cena. Esto es algo que no ocurre tanto hoy en día y puedes encontrar móviles de gama media con muy buenas características y sin que tu bolsillo se vea resentido. Un buen ejemplo es el Xiaomi Redmi Note 15 Pro, que ahora acaba de alcanzar su precio mínimo en Amazon: 249 euros.

Un buen momento para renovar tu móvil sin tener que romper la hucha

Si estabas esperando la ocasión perfecta para cambiar de móvil y este de gama media de Xiaomi lo tenías en el radar, ahora es un buen momento para comprarlo. Uno de los puntos fuertes de este móvil, sin duda alguna, es su batería de 6.500 mAh, que te puede brindar hasta dos días de autonomía fácilmente (según el uso que le des al móvil, está claro).

Aunque Xiaomi tampoco ha querido quedarse corta en el resto de apartados del móvil. Por ejemplo, el sensor principal de su sistema fotográfico es de 200 MP y está apoyado por algoritmos de IA de la marca e HyperOS (sistema operativo bajo el que funciona este smartphone), para así poder salvar decentemente las escenas nocturnas más complicadas, aunque no esperes resultados profesionales.

Otra de sus señas de identidad es su pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas que alcanza un brillo máximo de hasta 3.200 nits, para que puedas verla perfectamente incluso bajo la luz directa del sol.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el xiaomi redmi note 15 pro hoy ✅ LO MEJOR La batería, nada más que hablar: sus 6.500 mAh son una salvajada y te ayudarán a olvidarte del cargador perfectamente durante el fin de semana.

sus 6.500 mAh son una salvajada y te ayudarán a olvidarte del cargador perfectamente durante el fin de semana. Su pantalla: puede humillar a móviles de gama alta. Su brillo pico de 3.200 nits hace que se vea mejor bajo el sol directo de la calle que muchos móviles que cuestan más del doble. ❌ LO PEOR Los 200 MP... De día, las fotos tienen un detalle espectacular pero cuando cae la luz, el procesador de gama media sufre para procesar tanta información, por lo que las fotos nocturnas o en interiores oscuros pueden llegar a mostrar el clásico ruido digital.

De día, las fotos tienen un detalle espectacular pero cuando cae la luz, el procesador de gama media sufre para procesar tanta información, por lo que las fotos nocturnas o en interiores oscuros pueden llegar a mostrar el clásico ruido digital. HyperOS... Cuando enciendes el móvil la primera vez, te encontrarás con un montón de juegos y apps preinstaladas que no has pedido. Te tocará perder 15 minutos borrándolas y desactivando recomendaciones de publicidad en los menús. 💡 CÓMPRALO SI... Eres de los que salen de casa con el cargador en la mochila o vives con la ansiedad de ver el móvil al 15% a media tarde, este teléfono es tu salvación. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas fotografía nocturna de nivel profesional. No te dejes engañar por todo el marketing de los 200 MP. El sensor principal es bueno de día, pero en la noche, no deja de ser un móvil de gama media.

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Imágenes | Xiaomi

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