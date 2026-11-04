Este monitor es más televisor que monitor: es inteligente y lo puedes trasladar entre habitaciones

El Corte Inglés está celebrando su Adelántate al Black Friday, una campaña centrada en este evento en la que podemos encontrar muchísimas ofertas en todo tipo de dispositivos. Una de las más atractivas ha caído en el LG Smart Monitor Swing, un monitor muy particular que se puede comprar en varias configuraciones:

LG Smart Monitor Swing con pantalla Full HD por 399 euros.

LG Smart Monitor Swing con pantalla 4K por 499 euros.

LG Smart Monitor Swing con pantalla 4K y hasta 144 Hz por 699 euros.

LG Smart Monitor Swing con pantalla 4K táctil por 849 euros.

Todos ellos tienen una diagonal de 32 pulgadas.

Un monitor para utilizar por toda la casa

El LG Smart Monitor Swing que tiene mejor relación calidad-precio es el que incorpora una pantalla 4K, el modelo que ahora mismo tiene un precio de 499 euros. Es ideal para ver contenido multimedia y también para jugar, siempre teniendo en cuenta que no ofrece una tasa de refresco superior a 60 Hz.

Hay dos particularidades en este monitor: el primero es que viene con el sistema operativo WebOS, el que viene en los televisores de LG. Esto significa que se trata de un monitor "inteligente" que permite descargar un buen surtido de apps, como es el caso de las de streaming.

Lo segundo es que incorpora un soporte de pie. Esto permite varias cosas: no quita espacio en el escritorio en el caso de que queramos utilizarlo en el ordenador y además permite que podamos moverlo entre habitaciones gracias a que el soporte incluye ruedas, algo ideal si queremos estudiar, trabajar, ver contenido o jugar a la consola en diferentes lugares de la casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta del LG Smart Monitor Swing hoy ✅ LO MEJOR Es un monitor "inteligente" , lo que permite descargar apps.

, lo que permite descargar apps. Su soporte con ruedas permite que podamos moverlo entre habitaciones.

permite que podamos moverlo entre habitaciones. Su pantalla de 32 pulgadas tiene tratamiento antirreflejos .

. Incorpora altavoces. ❌ LO PEOR La tasa de refresco del modelo con mejor relación calidad-precio es de 60 Hz. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener un monitor que puedas utilizar tanto en el despacho como en el salón, cocina o dormitorio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo lo vas a utilizar en una única habitación de la casa, ya que no aprovecharías al máximo su soporte con ruedas.

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Imágenes | LG

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