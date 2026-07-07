Con este gadget podrás llevarte la tele a cualquier habitación de la casa: lo vende Carrefour y está de oferta

Hoy en día podemos encontrar muchísimos soportes para televisores, y los hay de tipos muy diferentes. Las teles suelen contar con uno ya incluido (excepto modelos concretos), hay otros que se instalan en una pared y también los hay que se colocan en el suelo. Un buen ejemplo de esto último es el soporte de pie que vende Carrefour, y que además tiene de oferta por 79 euros en lugar de 99,90 euros.
Soporte de pie
Un soporte que no se instala en la pared, sino en el suelo
Los soportes vienen muy bien para cuando tenemos un mueble en el salón que no encaja demasiado bien con el televisor que tenemos o queremos comprar. Un buen ejemplo es si el televisor es demasiado grande para el mueble. Este en concreto sirve para esta finalidad, pero además también puede resultar muy práctico si queremos llevarnos el televisor a otra habitación, como el dormitorio o la cocina.
El soporte que vende Carrefour es compatible con televisores que tienen una diagonal de entre 32 y 65 pulgadas, aunque es importante tener en cuenta que admite un peso máximo de 45 kg. En cualquier caso, el soporte no debería ser ningún problema para el peso.
También es importante mencionar que es compatible con televisores que cuentan con una configuración VESA de 600 x 400. Además, por la parte inferior incorpora una base bastante grande para evitar que televisores, sobre todo los más grandes, puedan hacer que el soporte ceda por el peso.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del soporte de carrefour hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor en casa que quieres utilizar en varias habitaciones diferentes, sobre todo si es pequeño para que puedas trasladarlo de forma cómoda.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres tener un televisor en una sola habitación y cuentas con un buen mueble para la tele.
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