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Este Fire TV Stick ha vuelto a bajar de precio tras el Prime Day: es ideal para convertir una tele tonta en inteligente

Un dispositivo pequeño y muy útil para ver Netflix y otras plataformas de streaming en casi cualquier tele

Fire Tv Stick Hd
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Alberto García

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Amazon ha descatalogado el Fire TV Stick HD porque ha lanzado una nueva generación más compacta, pero todavía sigue estando disponible en algunas tiendas, incluso de oferta. MediaMarkt lo tiene ahora mismo rebajado durante su campaña -15% miMediaMarkt por un precio de 29,74 euros en lugar de 44,99 euros.

Fire TV Stick HD

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PVP en MediaMarkt (al iniciar sesión en la tienda) — 29,74 PcComponentes — 44,99
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Un dispositivo perfecto para teles antiguas

Fire Tv Stick Hd Mediamarkt

El Fire TV Stick HD es un dispositivo especialmente útil para televisores antiguos que no son smart TVs. El motivo es que si el televisor incorpora un puerto HDMI podemos colocarlo y así poder disfrutar de todo lo que ofrece el dongle de Amazon, como es el caso de acceso a las diferentes plataformas de streaming (previa suscripción de pago).

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Cabe señalar que, pese a no ser tan pequeño como la nueva generación, hablamos de un dispositivo bastante compacto. Esto es interesante porque permite que podamos trasladarlo de un televisor a otro de forma muy cómoda, ya que únicamente hay que colocar el Fire TV Stick y el adaptador de corriente.

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Este dispositivo es compatible con Alexa, de tal forma que permite utilizar el asistente de voz a través del mando o de un Amazon Echo si lo tenemos. Dicho mando, además, viene con una botonera con accesos directos a algunas plataformas como Netflix o Prime Video.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Fire TV Stick HD hoy

 LO MEJOR

  • La utilidad: es un dispositivo muy útil, sobre todo si lo queremos utilizar en un televisor antiguo que al menos cuente con un puerto HDMI.
  • El rendimiento: pese a ser uno de los dongle más baratos de Amazon, ofrece un buen rendimiento.

❌ LO PEOR

  • Su resolución: ofrece una resolución HD, por lo que no es un dispositivo tan recomendable en televisores más actuales.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un televisor antiguo cogiendo polvo y quieres darle utilidad, sobre todo si cuenta con un puerto HDMI para poder colocar el Fire TV Stick.

⛔ NO LO COMPRES SI... El televisor que tienes ofrece una resolución 4K. En ese caso, es mejor apostar por el Fire TV Stick 4K Select o el Fire TV Stick 4K Plus.

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