Este cargador plano es perfecto para solucionar el problema de los enchufes colocados tras un mueble o sofá

A veces, la disposición de las tomas eléctricas no encajan bien con la distribución de la decoración que queremos tener en casa. Y en ocasiones, tapamos alguna de estas tomas con un mueble o con un sofá. Para estas situaciones, lo mejor es tener una regleta con cable que nos permita utilizarla, pero si no queremos tener la regleta en el suelo, adaptadores como el Ugreen Nexode Air Slim son perfectos. Además, no es muy caro: su precio es de 31,49 euros utilizando el cupón del 10% en Amazon.

Ideal para viajar o para los enchufes "escondidos" en casa

El Ugreen Nexode Air Slim es un adaptador que cuenta con un formato que se aleja un poco de lo que solemos encontrar habitualmente. Apuesta más por un diseño muy delgado y plano que por otro más grande y robusto, de tal forma que encaja a la perfección en las tomas de corriente para que no sobresalga en exceso, por lo que es ideal para estas situaciones en las que podemos tener un mueble o un sofá delante de la toma.

Con todo ello, hablamos de un adaptador que tiene un grosor de 1,2 cm y que pesa 74 gramos. Evidentemente, al tener un diseño tan compacto, se trata de un adaptador que es ideal para llevar de viaje, ya que además de ser pequeño, se puede plegar, ocupando menos espacio en la mochila o maleta.

Entre otras cosas, el adaptador de Ugreen cuenta con tecnologías que controlan continuamente su temperatura para ofrecer una mayor protección. Además, soporta carga rápida de 45W para poder recargar tanto smartphones como tablets y ordenadores portátiles.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Ugreen Nexode Air Slim hoy ✅ LO MEJOR Su formato plano , ideal para que ocupe poco espacio a la hora de viajar y para utilizarlo en rincones estrechos de la casa.

, ideal para que ocupe poco espacio a la hora de viajar y para utilizarlo en rincones estrechos de la casa. Se puede plegar para que ocupe menos espacio en la mochila o maleta. ❌ LO PEOR Se echa en falta un poco más de potencia para algunos dispositivos, sobre todo smartphones con carga rápida superior a los 45W. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres utilizar una toma de corriente que tengas detrás de un sofá o mueble para recargar el móvil o un ordenador portátil, entre otros dispositivos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres utilizar en móviles que soportan una carga rápida superior a los 45W, ya que este adaptador se quedaría un poco corto. Para ello, Ugreen tiene otro adaptador igual que soporta 65W.

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Imágenes | Ugreen

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