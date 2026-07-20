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Está volando en Amazon el Samsung 990 Pro de 1 TB: un SSD de gama alta en oferta flash con pocas unidades disponibles

Sin tener su mejor precio hasta la fecha, recibe una rebajada que lo convierte en una buena compra en plena crisis de hardware

Oferta Ssd Amazon
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Carlos Castillo

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No estamos, ni de lejos, en el mejor momento para comprar hardware. Sobre todo, cuando se trata de memoria RAM o unidades de almacenamiento SSD. Pero si no podemos esperar a que el mercado se estabilice, que a saber cuándo lo hace, entonces lo ideal es estar pendientes de las ofertas puntuales que se dejan ver muy de vez en cuando.

En este sentido, ahora Amazon acaba de rebajar el Samsung 990 Pro a 175,45 euros en forma de una oferta flash de la que quedan pocas unidades disponibles y que no debería tardar demasiado en agotarse.

Samsung 990 Pro 1TB

Samsung 990 Pro 1TB

PVP en Coolmod — 189,95 PcComponentes — 224,99 Amazon — 230,96 Neobyte — 233,91 Samsung — 328,03
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Un SSD NVMe de gama alta ideal para PC, portátiles y hasta PlayStation 5

Oferta Ssd Samsung

Aunque muy alejado de su precio más bajo hasta la fecha, el 990 Pro de Samsung es ahora una genial opción de compra teniendo en cuenta el contexto actual del mercado. De hecho, gracias a esta oferta flash de Amazon sale más barato que en muchas otras tiendas. E incluso en la propia Amazon, ha venido superando holgadamente los 200 euros durante varias jornadas previas.

Se trata de la versión con 1 TB de capacidad y sin disipador de calor de este súper ventas de Samsung. Un SSD de gama alta muy bien valorado, con más de 15.000 reseñas mayoritariamente positivas en Amazon. Una opción ideal para todo tipo de equipos, incluida PS5, que cuenten con al menos un puerto M.2 2280 libre.

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Estamos ante un SSD NVMe PCIe Gen4 que supera los 7.000 MB/s. Lo que se traduce en rendimiento de sobra para instalar aplicaciones, videojuegos, el sistema operativo o mover grandes volúmenes de datos con una genial experiencia.

⚡ EN RESUMEN: oferta samsung 990 pro

 LO MEJOR

  • Una de las mejores compras posibles en el terreno de los SSD
  • Buen precio (aunque no el mejor) teniendo en cuenta el contexto del mercado actual

❌ LO PEOR

  • Hace unos meses salía más barato y probablemente dentro de algún tiempo, también

💡 CÓMPRALO SI... necesitas un SSD de gama alta a un precio relativamente asequible

⛔ NO LO COMPRES SI... no te corre prisa o no necesitas una opción tan potente

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