Esta alternativa económica a las luces Ambilight por 62,24 euros permite jugar más inmersivamente sin cambiar de tele

Las populares luces Ambilight de Philips permiten ver películas o jugar de manera más inmersiva al expandir los colores de la imagen por la pared. No obstante, esto requiere cambiar de televisor o adquirir el equipo adecuado, que no es barato. Aunque no es tan preciso, las barras de luz con cámara Govee Flow Pro son una alternativa económica y cuestan 62,24 euros.

Govee Flow Pro Barras de Luz con Cámara, Luces LED RGBIC Inteligente Funciona con Alexa, Google Assistant y App, Modo Música para Habitación Gaming, TV o PC de 27-45 Pulgadas PVP en Amazon 62,24€

Comprar luces Govee Flow Pro al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 79,99 euros, en Amazon están de oferta las barras de luz con cámara Govee Flow Pro a 62,24 euros. Hay que aplicar la rebaja del 10% con cupón y es una oferta flash que solo estará disponible hasta fin de existencias. ¡Corre, que vuelan!

La cámara "inteligente" capta los colores de la pantalla y los aplica automáticamente a las luces. No requiere conexiones engorrosas de cables HDMI ni está limitado a ciertos servicios de vídeo en streaming o dispositivos adicionales. Las barras pueden mostrar hasta 16 millones de colores y cuentan con 12 modos preestablecidos que pueden configurarse desde la app para dispositivos móviles. Se pueden controlar por Alexa o Google Assistant, y se recomiendan para pantallas de 27 a 45 pulgadas.

