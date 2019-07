El equipo de Santi Araújo: ordenador, tarjeta de sonido, auriculares, micrófono y más

Santi Araújo es una persona prolífica, algo que iremos comprobando a lo largo de esta entrevista. Además de conducir el podcast de Xataka 'Despeja la X', escribe en Genbeta y por supuesto, es músico: Catedral es su último álbum. Hemos charlado con el gallego para que nos cuente qué equipo usa en su día a día y por qué lo eligió.

Ecosistema de Apple por flujo de trabajo y software

Santi habla de su largo periplo con su ordenador, un MacBook Pro 15" (mediados 2012): "Lo compré refurbished hace 5 ó 6 años. Es un equipo potente y caro con procesador i7 a 3,2 GHz y 16 GB de RAM pero ha merecido la pena porque lo he usado como mi único equipo para todo durante este tiempo. Apenas lo muevo, lo uso como si fuera un iMac. "

Araújo nos explica que lo eligió por potencia y portabilidad pero que con el paso del tiempo se ha quedado "atado a su workflow y software específico: Alfred, Finder, Pages... A nivel de trabajo, creo que es muy fácil editar vídeos con programas como iMovie o Logic Pro en el sonido. Creo que soy más productivo en macOS. Mi ordenador es el epicentro de mi trabajo. "

"Creo que cualquier otro ordenador con este uso se hubiera quedado obsoleto o se habría estropeado antes. Es un poco Frankenstein porque en este tiempo le he cambiado la batería dos veces, una de ellas yo mismo y también la parte del teclado. Lo voy a aguantar hasta que muera porque es una gran inversión y el nuevo va a ser prácticamente el mismo en cuanto a hardware. Además, no me gustan los teclados de los nuevos Mac, tan planos. Cuando llegue el momento, espero que Apple tenga unos portátiles con el teclado diferente. "

Su otra herramienta de apoyo es un iPad Pro de 10,5" (618,91 euros), que nos confiesa que compró como un capricho pero que poco a poco le ha ido convenciendo por sus posibilidades a nivel musical: "Aunque de vez en cuando lo uso para escribir con la smart cover, lo que más me gusta es usar el iPad en mis procesos creativos."

"En audio hay apps increíbles indie para crear: samplers como Koala, que permite samplear cualquier sonido, añadirle efectos y crear canciones por partes, Samplr para hacer música de una manera creativa, Blocs Wave cuenta una gran librería de loops y efectos que podremos modificar a nuestro gusto para crear una base musical."

El gallego nos explica que lo mejor del iPad es algo que Apple no publicita: "desde hace un par de generaciones ofrece soporte a ciertas tarjetas de sonido, por ejemplo la Focusrite, un modelo bastante popular. Y aquí se abrió un horizonte para mí, el de poder llevar un dispositivo con una autonomía de 10 horas, que no pesa nada y poder grabar sonido casi profesional es genial."

No obstante, dista bastante de ser perfecto: "Su sistema operativo es tan cerrado que el workflow es algo ortopédico. Hasta hace poco era un dispositivo tonto, cerrado, no se podía ni conectar un USB, pero con iPadOS eso está mejorando."

Su tarjeta de sonido y recomendaciones para principiantes

Santi Araújo nos cuenta que le costó meses elegir su tarjeta de sonido, la Zoom U-44 (115,21 euros): "Los criterios que seguí fue que pesara poco, que fuera compatible con el iPad y con sistemas operativos variados como Windows y macOS. Un punto que me terminó de convencer de mi tarjeta de sonido es que funciona con pilas. Esto significa que con el iPad, mi tarjeta y el micrófono me puedo ir a una cueva a grabar una canción. O a la playa."

¿Por qué usar una tarjeta de sonido en lugar de conectar el micrófono al ordenador? Araújo es tajante: "Porque aunque ahora ya hay micrófonos USB decentes para podcasts, si quieres un modelo para captar sonido tanto para podcasts como para música, mejor apostar por un micrófono XLR. La tarjeta de sonido me permite conectarlo y alimentarlo. Además es fundamental que tenga dos o tres entradas para poder conectar guitarra y micros."

A la hora de elegir una tarjeta de Sonido para grabar música, Santi nos recomienda:

"Si alguien empezase a grabar música, le recomendaría un dispositivo con buena realidad precio, que fuera compatible con la mayor cantidad de sistemas operativos porque así la va a seguir utilizando aunque cambie de equipos. Que disponga de un par de entradas y salidas para conectar instrumentos y altavoces, monitores, auriculares. Es mejor invertir en marcas asentadas como Focusrite, con experiencia, que tienen buen soporte y ofrecen actualizaciones. Es importante que haya actualizaciones frecuentes y una comunidad que las pruebe y explique su experiencia porque las actualizaciones desajustan bastante."

Así, el gallego nos propone un modelo: "la Focusrite Scarlett 2i2 (2ª Generación) (122 euros) puede ser una muy buena opción. Es económica, graba decentemente, es portátil, ofrece dos entradas (XLR y jack, para micrófonos e instrumentos) e incluye software de grabación. Si buscamos algo más completo, la Focusrite Scarlett 18i8 (259 euros) ofrece 18 entradas y 8 salidas."

Un micrófono con buena relación calidad precio y recomendaciones

De la mano de la tarjeta de sonido va su micrófono, un elemento que ya hemos introducido en el apartado anterior: se trata del Behringer B1 (86,60 euros), del que Santi nos explica que lleva con él desde que era adolescente.

"Uso mi micrófono para grabar el podcast y para grabar guitarras de todo tipo, es muy robusto y ofrece una relación calidad precio muy buena. Lleva conmigo muchos años y ahi sigue, ofreciendo un resultado semi profesional."

Behringer B-! y Blue Yeti, las recomendaciones de Santi Araújo

Santi nos insiste en que su micrófono es adecuado tanto para podcasts como para música, pero que si solo queremos un micro para podcasts, hay alternativas: "Si lo vas a emplear para música, recomiendo un micrófono de condensador como el mío, que tendremos que conectar a una tarjeta de sonido, con la ventaja de que tienes salida, para conectarlo al monitor, a unos auriculares... En el caso de que no quieras usarlo para la música, tienes alternativas como las de la marca Blue, el Blue Yeti (147,57 euros), que son micrófonos similares que van vía USB y así te ahorras la tarjeta de sonido."

Con un micro y una tarjeta de cien euros es posible competir con la radio, solo hace falta una buena idea

El gallego insiste en la buena relación entre prestaciones y coste y su uso "casi" profesional porque: "En los últimos años se ha democratizado todo muchísimo. Cuando era pequeño los productos buenos eran prohibitivos, ahora con poco dinero se pueden hacer barbaridades y los dispositivos responden. ¡Hay gente que graba podcasts con los earpods de los iPhone! Además, piensa desde dónde lo van a oír ¿en los auriculares del ordenador?"

Auriculares para cuidar los oídos y disfrutar de la música

"Yo escucho música de toda la vida y lo hago a alto volumen. Siempre voy con los cascos puestos. Para alguien que lleva desde los 16 tocando en locales pequeños, con el sonido a tope y en altavoces de baja calidad, todo lo que sea cuidar los oídos me interesa. Con estos cascos puedo poner el volumen a la mitad y escuchar mucho mejor."

No obstante, la comodidad también fue clave en su elección: "Yo llevo gafas y como su nombre indica, los Quietconfort son muy cómodos, no me cuecen las orejas y aíslan muy bien del exterior."

Se trata de un modelo antiguo con cable, pero Santi ha encontrado una curiosa "solución" para esto: "Los míos tienen cable porque son el modelo anterior, pero me compré un artilugio (23,48 euros) que los convierte en inalámbricos y apenas se nota."

De acuerdo con los editores de Xataka, los Sony WH-1000XM3 (295 euros) son los mejores auriculares Bluetooth con cancelación de ruido y en nuestra guía de prueba con comparativa salieron vencedores frente a los Bose QuietComfort 35 II (264,99 euros), un modelo posterior a los cascos de Santi:

"Prefiero los míos por el diseño y, lo que es más importante, dudo que me entren las orejas ahí. Yo probé los míos y me pareció espectacular la cancelación de ruido. En sitios como el tren o el supermercado, no se oye absolutamente nada lo de fuera."

No son sus únicos cascos: “tengo los Panasonic RP-HTX7 ( 52,99 euros) que compré hace unos 7 años. Son de estilo retro y me gustan por lo poco que pesan , porque tapan toda la oreja y en general, su buena relación calidad precio. Los uso única y exclusivamente para editar podcasts porque son los que me ofrecen una respuesta más neutra. Los Bose potencian los graves y para podcasts no me convencen.

